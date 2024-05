Esteban Ocon (Alpine): Strafe in Kanada nach 6 Sünden

​Unglaublich, aber wahr: Schon zum sechsten Mal ist der Franzose Esteban Ocon mit einem Stallgefährten kollidiert. Das Foul gegen Pierre Gasly in Monaco bedeutet für Kanada eine Strafe.

Noch immer wird in Frankreich darüber gerätselt, wie Alpine intern den ungestümen Esteban Ocon einbremst: Sperre für Kanada? Kein Vertrag mehr für 2025? Rauswurf sogar?

Alpine-Teamchef hat am Sonntagabend nach der Kollision zwischen Esteban Ocon und Pierre Gasly gravierende Konsequenzen angekündigt und steht unter Zugzwang: Er muss den grossen Worten nun Taten folgen lassen.

Was neben der internen Aufarbeitung fast ein wenig untergegangen ist: Ocon hat von den Rennkommissaren in Monaco eine Strafe erhalten – 10 Sekunden auf die Rennzeit addiert. Weil jedoch Ocon schon ausgeschieden war, wird diese Strafe umgewandelt in fünf Ränge zurück in der Startaufstellung zum Kanada-GP in Montreal.

Unglaublich, aber wahr: Ocon hat es jetzt fertiggebracht, in seiner F1-Karriere zum sechsten Mal mit einem Stallgefährten zusammenzukrachen! Und wir reden hier nicht von ein wenig Radkontakt wie zwischen Gasly und Ocon in Japan in diesem Frühling, sondern von Unfällen mit Fahrzeugschäden und Ausfällen.

Bei den ersten drei Fouls fuhr Ocon noch für Force India (Racing Point). Ocon fuhr 2017 gegen Sergio Pérez in Belgien (auf der Fahrt hinunter zur Eau Rouge-Senke) und in Baku die Ellenbogen aus, ebenso in Singapur 2018.



Zwischenfall Nummer 4 ereignete sich in Brasilien 2022, nun bei Alpine, gegen Fernando Alonso.



Zwischenfall 5 folgte in Australien 2023 kurz nach dem Start von Melbourne, dieses Mal gegen Gasly.



Und auch in Japan 2024 gab es eine Berührung der Autos von Ocon und Gasly nach dem Start, allerdings nicht mit so üblem Ausgang wie in Monte Carlo.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0