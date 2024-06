Toto Wolff: Verständnis für Aussage von Hamilton

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sorgte in Monaco mit seiner Aussage zum teaminternen Qualifying-Duell gegen George Russell für Wirbel. Das sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff dazu.

Die Fans von Lewis Hamilton reagierten heftig auf die Aussagen des siebenfachen Champions nach dem Qualifying in Monte Carlo. Der Brite klagte nach dem Abschlusstraining, das er hinter seinem Teamkollegen George Russell beendete: «Was ich nicht verstehe und was ich frustrierend finde: Wann immer wir die in die Quali gehen, verliere ich Zeit und kann nicht das Beste aus dem Wagen holen.»

«Regelmässig verliere ich zwei Zehntel. Ich gehe davon aus, dass ich auch den Rest des Jahres hinter George liegen werde», seufzte der 103-fache GP-Sieger, der im teaminternen Quali-Duell mit 1:7 hinter seinem jüngeren Landsmann liegt. Und Hamilton verpasste es auch nicht, darauf hinzuweisen, dass Russell der einzige Mercedes-Pilot war, der mit dem neuen Flügel unterwegs war.

Russell stellte später klar, dass er Hamilton angeboten hatte, per Münzwurf zu entscheiden, wer den neuen Flügel erhält. Doch der 39-Jährige lehnte dieses Angebot ab. Und er erzählte: «Lewis fand das Risiko zu gross, ihn in Monaco zu verwenden, und zwar deshalb, weil in der Quali volle Attacke gefahren wird und ein neues Teil schnell mal beschädigt werden kann.»

Toto Wolff sagte zu den Aussagen des siebenfachen Weltmeisters, der das Team nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verlassen wird: «Alle Fahrer sind manchmal etwas skeptisch, aber ich glaube, als Team haben wir bewiesen, dass wir selbst beim härtesten Duell unserer Fahrer alles daran setzen, dass alles ausgeglichen, transparent und fair abläuft.»

Der Wiener beteuerte auch: «Ich kann verstehen, dass du als Fahrer das Beste aus dir und dem Team herausholen willst. Und wenn es dann nicht läuft, stellst du alles in Frage. Aber als Team verfolgen wir ausschliesslich das Ziel, unseren beiden Fahrern zwei grossartige Autos zur Verfügung zu stellen, die bestmöglichen Fahrzeuge, die beste Strategie und die beste Unterstützung zu geben.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0