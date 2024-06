Alpine: Trennung von Esteban Ocon Ende 2024

​Am 3. Juni bestätigt der französische Alpine-Rennstall: Der Vertrag von Esteban Ocon wird Ende 2024 nicht verlängert. Mit grosser Wahrscheinlichkeit treten die Blauen 2025 mit Pierre Gasly und Jack Doohan an.

Seit der Kollision zwischen Esteban Ocon und Pierre Gasly kurz nach dem Monaco-GP stand das im Raum, nun ist es von Alpine bestätigt: Ocon wird am Ende der Saison 2024 keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Den Ausschlag dazu hat letztlich das umstrittene Manöver von Ocon gegen Gasly gegeben.

Alpine schreibt dazu: « Das BWT Alpine F1 Team und Esteban Ocon haben sich darauf geeinigt, dass sich ihre Wege am Ende der FIA Formel-1-Weltmeisterschaftssaison 2024 trennen, dem Ende des Vertrags des Franzosen mit dem Team. Damit geht eine fünfjährige Zusammenarbeit zwischen dem Team und Esteban zu Ende, in der Alpine und Esteban beim Grossen Preis von Ungarn 2021 ihren ersten Grand-Prix-Sieg feierten – ein Meilenstein für die Marke, das Team und Esteban selbst.»

Esteban konnte während seiner fünf Jahre zwei weitere Podiumsplätze erkämpfen: 2020 wurde er Zweiter beim Grossen Preis von Sakhir, seinem ersten Besuch auf dem Podium in der Formel 1, und 2023 beim Grossen Preis von Monaco, wo er den dritten Platz belegte. Seine beste Platzierung war der achte Platz in der Fahrerwertung im Jahr 2022, womit er zum vierten Platz des Teams in der Konstrukteurswertung damals beitrug.

Alpine weiter: «Das Fahreraufgebot des Teams für 2025 wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.»



Das wird mit grosser Wahrscheinlichkeit aus Nachwuchsfahrer Jack Doohan und GP-Sieger Pierre Gasly bestehen.



Teamchef Bruno Famin: «Zunächst einmal möchten wir Esteban für sein Engagement für das Team in den vergangenen fünf Jahren danken. Während seiner Zeit haben wir gemeinsam einige fantastische Momente erlebt, von denen der beste beim Großen Preis von Ungarn 2021 mit einem denkwürdigen Rennsieg gefeiert wurde. Im Jahr 2024 haben wir noch 16 Rennen vor uns und ein klares Ziel: Wir werden weiterhin unermüdlich als Team arbeiten, um die besten Ergebnisse auf der Strecke zu erzielen. Wir wünschen Esteban das Allerbeste für das nächste Kapitel seiner Fahrerkarriere, wenn dieser Moment kommt.»



Schöne Worte, ohne den wahren Hintergrund anzusprechen: Ocon und Gasly, das geht einfach nicht mehr.



Esteban Ocon wird so zitiert: «Es war ein wichtiger Abschnitt meines Lebens, in diesem Team in der Formel 1 zu fahren. Ich bin zwar seit fünf Jahren als Vollzeit-Rennfahrer hier, aber meine Profikarriere begann in Enstone, als ich noch ein Teenager war, also wird es immer ein besonderer Ort für mich sein. Wir hatten einige großartige Momente zusammen, aber auch einige schwierige Momente, und ich bin jedem im Team für diese denkwürdigen Zeiten dankbar. Ich werde meine Pläne sehr bald bekannt geben, aber in der Zwischenzeit konzentriere ich mich voll und ganz darauf, für dieses Team auf der Strecke zu sein und einen erfolgreichen Rest der Saison zu haben.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0