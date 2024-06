Steiner über Ocon/Gasly: Kampf auf Kosten des Teams

Esteban Ocon hat angekündigt, Alpine zum Saisonende zu verlassen. Die Beziehung zu seinem Teamkollegen Pierre Gasly kriselt schon länger. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner findet nun klare Worte für die Rivalität.

Der Knall bei Alpine erfolgte am Montag. Esteban Ocon kündigte an, das Team zum Saisonende zu verlassen. Man habe sich zwischen Team und Fahrer einvernehmlich geeinigt. Sein Crash mit Kollege Pierre Gasly in Monaco brachte das Fass wohl zum Überlaufen. Die beiden Teamkollegen verstehen sich privat nicht gut. Eines von vielen Problemen im Alpine-Team.

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner sagt nun im Podcast Red Flag: «Ich sage immer: Teamkollegen müssen keine besten Freunde sein, sie müssen nicht zusammen Abendessen gehen. Aber sie müssen einander respektieren.» Eine Formulierung, die er in seiner Zeit als Haas-Chef auch auf Mick Schumacher und Nikita Mazepin anwendete, die sich nicht immer ganz grün waren.

Der Rat von Steiner, der jetzt Botschafter des Miami-GP ist und Experte beim deutschen TV-Sender RTL: «Wenn du nicht gern mit dem Kerl im Team fährst, geh woandershin. Ich trage so einen Kampf nicht aus auf Kosten von jemand anderem, in diesem Fall auf Kosten des Teams. Einer von beiden hätte also sagen sollen: Ich kann mir ihm nicht zusammen in einem Team sein.»

Nun war Esteban Ocon derjenige, der nach einigen Reibereien auf der Strecke diesen Schritt offiziell gemacht hat. Am Montagvormittag postete er auf seinen Social-Media-Kanälen, dass er zum Ende der Saison Alpine verlassen werde – angeblich eine einvernehmliche Entscheidung zwischen Fahrer und Team.

Nach dem Manöver von Ocon gegen Gasly in Monaco hatte Teamchef Bruno Famin harte Worte gefunden und Konsequenzen angedroht. Es wäre wohl aber auch ohne den Monaco-Crash wohl auf die Trennung zum Ende der Saison hinausgelaufen.

Steiner nimmt aber nicht nur die beiden Piloten selbst, sondern auch das Team in die Verantwortung. Der Italiener: «Oder jemand anderes hätte das vielleicht sehen sollen. Jeder kennt die Geschichte der beiden.»

Ocon und Gasly kennen sich seit der Kindheit, sind etwa gleich alt und stammen aus derselben Region in Nordfrankreich, begannen beide dort ihre Karrieren. Privat haben sie sich heute wenig zu sagen. Schon vergangene Saison fuhren beide für Alpine, unter anderem in Australien crashten sie teamintern. Die Stimmung gilt als aufgeladen. Selbst auf einem PR-Event auf ihrer Heim-Kartstrecke kollidierten die beiden Piloten. Der Unfall in Monaco brachte das Fass nun zum Überlaufen.

Schon vor der Verpflichtung von Gasly Ende 2022, als das Fahrergespann für 2023 stand, war vermutlich absehbar, dass es zu teaminternen Problemen kommen könnte. Man entschied sich dennoch für die Fahrerpaarung.

Das Aus von Ocon reiht sich ein in eine Serie von hochkarätigen Abgängen im Team. Berater Alain Prost war freiwillig gegangen, CEO Laurent Rossi und Teamchef Otmar Szafnauer wurden gefeuert. Mit Szafnauer gingen auch Alan Permane und Pat Fry. Zu Beginn der Saison waren Technikdirektor Matt Harman und Aero-Chef Dirk de Beer gegangen. Zuletzt kamen Gerüchte auf, Flavio Briatore würde ins Team zurückkehren. Viel Unsicherheit, aber klar ist: Es ist viel Bewegung drin im Alpine-Team…

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0