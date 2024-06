Toto Wolff (Mercedes): «Machen uns keine Illusionen»

Beim Formel-1-Wochenende in Kanada werden beide Mercedes-Piloten mit dem verbesserten Frontflügel ausrücken, dazu gibt es weitere neue Teile für George Russell und Lewis Hamilton, wie Teamchef Toto Wolff bestätigt.

In Monaco hatte nur George Russell den neuen Flügel am Auto, der jüngere der beiden Sternfahrer schaffte es damit auf den fünften Platz. Sein Teamkollege Lewis Hamilton kreuzte die Ziellinie im Fürstentum als Siebter. Diese Positionen waren zwar nicht überragend, dennoch fällt die Bilanz von Mercedes-Teamchef Toto Wolff positiv aus.

Denn der Wiener weiss: «Das Wochenende in Monaco war für uns ermutigend, wir konnten weitere Fortschritte mit dem Auto machen und die Balance insgesamt verbessern. Wir sind dadurch der Spitze einen Schritt näher gekommen. Man sieht das zwar nicht bei den Positionen, aber wenn wir wir die Lücke zu den schnellsten Autos weiter verringern können, spiegelt sich das dann irgendwann auch in den Ergebnislisten.»

«Beide Fahrer werden in Kanada den verbesserten Frontflügel sowie einige andere Weitenentwicklungen einsetzen. Der Flügel brachte auf den engen Straßen des Fürstentums einen kleinen Vorteil bei den Rundenzeiten und sollte auf den kommenden Strecken noch mehr bringen», verspricht der 52-Jährige, der aber auch weiss, dass es noch viel zu tun gibt, um wieder ganz vorne mitkämpfen zu können.

«Die Spitze ist unglaublich hart umkämpft. Das Feld ist näher zusammengerückt, und wir machen uns keine Illusionen darüber, dass andere Teams sich auch weiter verbessern werden. Wir müssen weiterhin hart und fleissig arbeiten, um uns in die Spitzengruppe zu kämpfen», betont Wolff.

Mit Blick auf das anstehende Wochenende erklärt der Österreicher: «Der Circuit Gilles Villeneuve ist eine grossartige Strecke. Sie bietet eine Mischung aus langsamen Kurven und Highspeed-Geraden, was für gutes Racing sorgt. Wir kommen immer wieder gerne nach Montreal, denn die Fans sind unheimlich leidenschaftlich, wenn es um die Formel 1 geht. Wir haben dort in den vergangenen Jahren viele gute Momente erlebt und hoffen, dass wir an diesem Wochenende daran anknüpfen können.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0