Alpine: Keine Ocon-Sperre wegen Angst vor Klage?

​Kollision von Esteban Ocon und Pierre Gasly kurz nach dem Beginn zum Monaco-GP. Teamchef Bruno Famin kündigte «gravierende Massnahmen» an. Aber eine Sperre lag wohl aus rechtlichen Gründen nicht drin.

Am 29. Mai titelte SPEEDWEEK.com zu Monaco-Sünder Esteban Ocon: Sperre? Kein Vertrag? Gefeuert? Wahr wurde davon eines: Alpine bestätigte am 3. Juni, dass Ocon über 2024 keinen Vertrag mehr erhalten wird. Die anderen beiden Optionen, so berichten die Kollegen von L’Équipe, mussten aufgrund rechtlicher Bedenken der Alpine-Anwälte fallengelassen werden.

Und das war passiert: In Runde 1 des Monaco-GP zog Esteban Ocon nach der Portier-Rechtskurve, vor der Tunnel-Einfahrt, zu seinem Gegner hinüber, Kollision, Ocons Auto hoch in der Luft, dann hart auf den Boden gekracht, Ausfall.

Die Aktion war an sich schon haarig, aber richtig Pfeffer erhielt sie durch die Tatsache, dass Ocons Gegner Pierre Gasly hiess, der zweite Alpine-Fahrer.

Teamchef Bruno Famin schäumte von den Kameras des französischen Senders Canal+: «Das wird gravierende Konsequenzen haben.»



Danach wurde unter den Fans in der Grande Nation kontrovers diskutiert, was Famin damit gemeint haben könnte. Vier Spekulationen in ganzer Bandbreite standen im Raum: Geldstrafe für Ocon, kein 2025er Vertrag für den Franzosen, einmal Aussitzen in Kanada, Rauswurf sogar.



Am 3. Juni bestätigte Alpine: Trennung von Ocon Ende 2024.



Die französische Sport-Tageszeitung L’Équipe enthüllt, dass Famin wirklich mit dem Gedanken gespielt haben soll, Ocon auf die Strafbank zu setzen, für ein Rennen. Ein Rauswurf kam jedoch wie auch die Einrennen-Sperre letztlich nicht in Frage.



Grund: Famin wurde von den Hausanwälten aus dem Renault-Konzern darauf aufmerksam gemacht, dass eine Sperre oder die Kündigung rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte, dass Ocon etwa aufs Recht auf Arbeit klagen oder eine Kündigung als unverhältnismässig vor Gericht zerren könnte.



Zur Erinnerung: Ocon geht strafbelastet ins GP-Wochenende von Kanada. Wegen der Kollision mit Gasly erhielt er von den Rennkommissaren eine Strafe von fünf Rängen zurück in der Startaufstellung von Montreal.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0