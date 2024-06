Kevin Magnussen: «Sergio Pérez hat mich gesehen»

Für seine Reaktion auf den Crash mit Sergio Pérez im Monaco-GP erntete Kevin Magnussen viel Kritik. Seine Meinung ändert das aber nicht, betont der Däne, der dabei bleibt, dass der Mexikaner im Platz hätte lassen müssen.

Wie so oft, wenn es kracht, gingen die Meinungen auch in Monaco auseinander: Nachdem sich Kevin Magnussen und Sergio «Checo» Pérez in der ersten Runde des Rennens im Fürstentum zu nahe gekommen waren, beklagten sich beide Fahrer über den jeweils anderen. Der Mexikaner bezeichnete die Fahrweise des Dänen als gefährlich. Der Haas-Pilot beklagte sich seinerseits, dass ihm Pérez keinen Platz gelassen hatte.

Auch knapp eineinhalb Wochen nach dem unliebsamen Treffen hat sich an der Sichtweise von Magnussen nichts geändert – obwohl der 31-Jährige für seine Reaktion auf den Crash harte Kritik einstecken musste. Er ist sich sicher: Der Rennfahrer aus Guadalajara hätte ihm mehr Platz lassen sollen.

«Ich sehe Checo nicht als Fahrer an, der nicht sauber fährt oder so, aber ich war überrascht, dass er mir keinen Raum liess. Er drückte mich in die Wand, um mich einzuschüchtern, damit ich zurückziehe. Aber so sollten wir nicht fahren», klagte Magnussen in Montreal.

«Er kann auch nicht sagen, dass er mich nicht gesehen hat, das hat er ganz bestimmt. Deshalb ging ich auch nicht vom Gas, denn ich habe darauf vertraut, dass er mir Platz lassen würde, da er ja wusste, dass ich da war. Ich habe mir die Szene einige Male angeschaut und manchmal ändert sich die Sichtweise, wenn man etwas von aussen betrachtet. Aber in diesem Fall war das nicht so», stellte der 171-fache GP-Teilnehmer klar.

Die Regelhüter von Monaco notierten die Szene, sahen aber von einer genaueren Untersuchung und auch von allfälligen Strafen ab.

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0