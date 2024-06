Toto Wolff (Mercedes) warnt: «Konzentration, George!»

​Mercedes hat in Kanada ein starkes Wochenende gezeigt: Pole-Position für George Russell, Ränge 3 (Russell) und 4 (Lewis Hamilton) im Rennen. Wie schätzt Teamchef Toto Wolff das alles ein?

Hat Mercedes-Benz endlich wieder den Anschluss an die Spitze geschafft? George Russell eroberte am 8. Juni seine zweite Formel-1-Pole nach Ungarn 2022, am Sonntag stand er erstemals seit Abu Dhabi 2023 wieder auf dem Siegerpodest, als Dritter hinter Max Verstappen und Lando Norris. Lewis Hamilton wurde nach einer kampfstarken Fahrt Vierter.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wenn es ein wenig heiss zu und hergeht, dann macht das auch beim Zuschauen Spass. Heute hat mehr mehr falsch machen können als gut, insofern bin ich happy, dass wir nicht zu viele Fehler gemacht haben. Wir nehmen mehr Positives als Negatives nach Hause.»

George Russell hat sein Rennen als potthässlich bezeichnet, Toto Wolff ermahnte den Briten zwischendurch mit einem Funkspruch: «Konzentration, George! Konzentration!»

Wolff dazu: «Gewiss, manchmal ist George vielleicht ein Heisssporn, aber das ist ja auch der Grund, warum er so schnell ist. Er ist bereit, Risiken einzugehen, und das wird eben auch belohnt. Es ist für einen solchen Racer ganz schwierig, da die richtige Balance zu finden. Klar wollen wir, dass George Fehler vermeidet, aber wir wollen ihn ja auch so haben, wie er ist, dass er Zunder gibt.»



Was passiert nun? «Schwer zu sagen, was in Spanien passieren wird. Wir haben hier einen Schritt nach vorne getan. Aber Barcelona wird wieder ganz anders sein als Montreal. Ferrari etwa hat hier in Kanada gar nichts gezeigt, und jeder weiss, dass die sonst den Speed haben, um vorne mitzufahren.»



Wie hat Toto Wolff das heisse Duell zwischen Russell und Hamilton erlebt? Der Wiener sagt: «Das war easy, ich bin ja aus den Jahren zuvor ganz Anderes gewohnt, mit Nico Rosberg und Lewis. Mir war klar, dass die sich nicht von der Bahn kegeln werden, wenn es um den Podestplatz geht.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0