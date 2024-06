George Russell: Zu selbstkritisch nach Kanada-GP?

George Russell schaffte es in Kanada aufs Podest – war aber dennoch nicht zufrieden mit seiner Leistung

George Russell ging nach dem jüngsten Formel-1-GP in Kanada hart mit sich ins Gericht. Zu hart, findet der frühere GP-Pilot Jolyon Palmer, der die Fehler des Mercedes-Piloten analysiert.

Für George Russell verlief der Kanada-GP nicht erfreulich. Der Mercedes-Pilot konnte zwar mit dem dritten Platz den ersten Podestplatz für sich und sein Team in diesem Jahr erringen. Der Brite, der das Rennen nach einem starken Auftritt im Qualifying von der Pole in Angriff nehmen durfte, übte sich dennoch in Selbstkritik.

«Was mich ärgert: Ich habe in den entscheidenden Momenten des Rennens Fehler gemacht, und das hat eine gute Chance auf den Sieg gekostet. Ich bin happy mit unseren Fortschritten, aber mit meiner eigenen Darbietung kann ich nicht zufrieden sein», stellte er nach dem Fallen der Zielflagge fest.

Der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte Jolyon Palmer ist der Meinung, dass Russell zu streng mit sich ist. In seiner Kolumne auf «Formula1.com» schreibt der Brite: «Ich persönlich finde, dass George etwas zu kritisch mit sich war. Er hatte ein starkes Wochenende und schaffte es, sein Team wieder aufs Podest zu bringen.»

«Er hat gezeigt, dass Mercedes in diesem Jahr gegen gestandene GP-Sieger kämpfen kann, aber natürlich kostete eine Reihe von kleinen Fehlern wichtige WM-Punkte. Der kostspieligste von allen war ein harmloser Ausritt durch die letzte Schikane. Er bremste auf der nassen Seite der Strecke, als er von Norris überholt wurde. Es war nur eine kleine Fehleinschätzung, aber nachdem er den Platz an Norris verloren hatte, verlor er auch den zweiten Platz an Verstappen, und diesen konnte er nicht wieder zurückerobern», ist sich Palmer sicher.

«Er hatte weitere kleine Schnitzer in der achten Kurve und in der letzten Schikane, als er sich mit Oscar Piastri um den dritten Platz stritt», zählt der GP-Veteran auf, und stellt fest: «Alle diese Zwischenfälle waren für sich genommen unbedeutend – und selbst Max Verstappen hatte seine eigenen Momente auf der Strecke – aber zusammengezählt warfen diese George zurück und zwangen ihn zu Duellen, die er nicht hätte führen müssen.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0