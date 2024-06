Mercedes: Weiterer Schritt in Barcelona?

In Kanada konnte das Mercedes-Team mehr Punkte als in jedem anderen Rennen zuvor sammeln. Teamchef Toto Wolff verriet hinterher, dass der Werksrennstall in Barcelona weitere Neuerungen ans Auto bringen wird.

Mit dem dritten Platz von George Russell und Rang 4 von Lewis Hamilton sammelte das Mercedes-Team auf dem Circuit Gilles Villeneuve 28 WM-Zähler und damit deutlich mehr als an den vorangegangenen Rennwochenenden in diesem Jahr. Viele Experten waren sich einig, dass der neue Frontflügel, den Russell bereits in Monte Carlo am Auto hatte, den Schritt nach vorne ermöglicht hat.

Doch Teamchef Toto Wolff betonte: «Manchmal wird vor allem eine sichtbare Veränderung, wie etwa an der Verkleidung oder dem Frontflügel für den Performance-Gewinn verantwortlich gemacht. Tatsächlich haben wir aber in den vergangenen drei Rennen sehr viele sichtbare und nicht ersichtliche Neuerungen ans Auto gebracht, die alle ein paar Millisekunden gebracht haben.»

Auch beim nächsten Rennen in Barcelona gibt es neue Teile, verriet der Wiener: «Wir haben mehr Leistung gefunden und in Barcelona folgt ein weiterer Schritt, der sich hoffentlich auf der Stoppuhr bemerkbar machen wird. Aber es gibt keine Wunderlösung in der Formel 1, es war vielmehr die konstante Arbeit, die geleistet wurde, um zu verstehen, was nicht stimmte.»

«Ich weiss, dass alle diese Antwort satt haben, aber man kann nicht einfach das Auto von Red Bull Racing anschauen und sagen, so muss unser Auto auch aussehen. Man muss sich wirklich durch die Probleme kämpfen, die man mit dem eigenen Fahrzeug hat», erklärte Wolff ausserdem.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0