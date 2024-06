Mercedes in Kanada: Starke Strategie-Leistung

Die Formel-1-Strategen hatten am Rennsonntag in Montreal kein leichtes Spiel. Das Mercedes-Team glänzte mit der richtigen Vorgehensweise, findet der ehemalige Grand-Prix-Pilot Jolyon Palmer rückblickend.

In Montreal erschwerte das wechselhafte Wetter die Arbeit der Teams und Piloten. Im Rennen war es nicht einfach, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, wie Formel-1-Experte Jolyon Palmer in seiner Kolumne auf «Formula1.com» betont. Der GP-Veteran lobt dabei vor allem die Arbeit der Mercedes-Strategen.

«Als Mercedes in Montreal eine Chance auf den Sieg hatten, fand ich, dass sie als Team richtig gehandelt haben», schreibt der Brite. «Die richtige Strategie zu finden, ist bei solchen Rennen mit wechselhaftem Wetter ein schwieriges Unterfangen. Wenn man auf Regenreifen oder Intermediates startet und es nicht wieder zu regnen beginnt, dann ist das Vorgehen klar – es geht nur darum, den Wechsel auf die Slicks abzuwarten.»

«In Kanada war es wegen des unbeständigen Wetters viel schwieriger, sich über die Strategie im Klaren zu sein, weshalb bei den Teams der ersten Stint wohl länger als geplant ausfiel. Sie behielten den Himmel im Blick, während die Regenwahrscheinlichkeit zunahm», fährt Palmer fort.

Und der 33-Jährige betont: «Diese erschwerten Bedingungen führten dazu, dass Lando Norris die Chance verpasste, an die Box zu fahren, als das Safety-Car wegen des Unfalls von Logan Sargeant zum Einsatz kam. McLaren wusste nicht, was zu tun war. Natürlich hatte Lando Pech mit seiner Position auf der Strecke. Aber es wäre immer noch möglich gewesen, an die Box abzubiegen, wären sich Team und Fahrer zu 100 Prozent sicher gewesen.»

«Fairerweise muss man sagen, dass auch Red Bull Racing keine Lösung bereit hatte», fügt Palmer an. «Es gab einige Diskussionen zwischen Team und Fahrer, um die Entscheidung zu treffen, neue Intermediates aufzuziehen. Doch sie hatten den Luxus, sich die Zeit nehmen zu können, weil sie auf der Gegengeraden waren, als das Safety-Car auf die Strecke geschickt wurde.»

«Mercedes war derweil entschlossen, George Russell keine Wahl zu lassen und ihm nicht einmal die Einzelheiten der Situation mitzuteilen. Sie riefen ihn an die Box, um einen neuen Satz Intermediates zu montieren», lobt der 35-fache GP-Teilnehmer, der aus eigener Erfahrung weiss, dass die Experten an der Boxenmauer den besseren Überblick haben als die Fahrer, die am Steuer sitzen.

«Manchmal ist es schön, wenn man als Fahrer den vollen Überblick hat und die Strategie entscheidend beeinflussen kann, aber wir haben es schon einmal erlebt, etwa 2021 in Russland, dass das Team mehr Informationen hat, vor allem, wenn sich Regen ankündigt, und genau das haben wir in Kanada gesehen. Mercedes war in der besten Position, um eine Entscheidung zu treffen, und das taten sie auch. Sie wählten die richtige Strategie, und auch die Boxencrew leistete unter enormem Druck grossartige Arbeit», ergänzt der frühere GP-Pilot.

Das Mercedes-Team durfte sich in Kanada über den ersten Podestplatz in diesem Jahr freuen. George Russell kreuzte die Ziellinie als Dritter, sein Teamkollege Lewis Hamilton kam direkt hinter ihm auf Rang 4 ins Ziel. Damit sammelte das Werksteam der Sternmarke gleich viele WM-Zähler wie die McLaren-Truppe. Mit je 28 frischen Punkten ernteten beide Red Bull Racing-Gegner auf dem Circuit Gilles Villeneuve jeweils drei Punkte mehr als der WM-Leader.

