George Russell: Glück und Pech mit Safety-Car

George Russell war nach dem GP in Kanada nicht zufrieden mit seiner Leistung

George Russell schaffte es in Montreal als Dritter aufs Podest. Die Frage, wie sehr die Safety-Car-Phasen dem Briten und seinem Mercedes-Team in die Hände spielten, beantwortet Technikchef James Allison.

So richtig glücklich blickte George Russell nach dem neunten GP der Saison nicht in die Runde, zu sehr ärgerte sich der 26-Jährige über seine eigenen Fehler. Er sprach von einer verpassten Chance, obwohl er als Dritter den ersten Podestplatz für Mercedes in diesem Jahr errungen hatte.

Hinter ihm kam sein Teamkollege Lewis Hamilton als Vierter ins Ziel. Damit sorgte der siebenfache Weltmeister dafür, dass die Werksmannschaft der Sternmarke mehr Punkte als an allen vorangegangenen Rennwochenenden in diesem Jahr sammelte.

Es stellt sich die Frage, ob das Rennen für die Sternfahrer besser gelaufen wäre, hätte das Safety-Car nicht zwei Mal ausrücken müssen. Das erste Mal musste Bernd Mayländer wegen des Unfalls von Williams-Pilot Logan Sargeant auf die Strecke. Die zweite Safety-Car-Phase wurde wegen des Drehers von Ferrari-Star Carlos Sainz nötig, der dabei Alex Albon im zweiten Williams abräumte.

Mercedes-Technikchef James Allison erklärt in seiner GP-Analyse: «Es gab mehrere Safety-Car-Phasen und ich würde sagen, die erste half uns. Lewis kam dadurch an Fernando Alonso vorbei, weil sein Stopp schnell verlief. Und auch George konnte dank eines ungewöhnlichen Fehlers des McLaren-Teams, das Lando Norris nicht an die Box holte, seine verlorene Position zurückgewinnen. Beide Fahrer profitierten von der ersten Safety-Car-Phase.»

«Beim zweiten Safety-Car-Einsatz war es etwas komplizierter. Als sich dieser ereignete, war George auf den harten Reifen als Dritter unterwegs, um ihn waren alle mit der Medium-Mischung bestückt. Er verlor eine Position an Norris, weil er etwas zu weit geriet, dennoch war er zu diesem Zeitpunkt auf einem Reifen unterwegs, der noch gut hielt. Er hatte also noch den Vorteil der harten Mischung und eine sehr gute Chance, Norris wieder unter Druck zu setzen und vielleicht den zweiten Platz zurückzuerobern», erzählt der Ingenieur.

«Als das Safety-Car nochmals auf die. Strecke kam, riefen wir ihn an die Box, um ihm frische Reifen zu geben. Danach lag er wieder da, wo er vor dem Safety-Car gewesen war. Für Lewis bedeutete die zweite Safety-Car-Phase, dass er auf frischen Reifen fahren konnte, während Piastri auf alten Walzen unterwegs war. Insgesamt würde ich sagen, dass die Safety-Car-Phasen zweimal gut für Lewis und einmal gut für George funktioniert haben, das zweite Mal stellte der Safety-Car-Einsatz einen leichten Nachteil für ihn dar», kommt der 56-jährige Brite zum Schluss.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0