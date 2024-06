James Allison: «Wie konnten wir so dumm sein?»

Mercedes feierte in Kanada zusammen mit George Russell die erste Pole in diesem Jahr. Das lag nicht zuletzt am jüngsten Update des Werksteams der Sternmarke, wie Technikchef James Allison weiss.

Seit der Einführung der aktuellen Fahrzeuggeneration im Jahr 2022 hatte das Mercedes-Team kein leichtes Spiel. Das Team, das zuvor jahrelang einen GP-Sieg nach dem anderen einfuhr, kämpfte plötzlich nicht mehr an der Spitze mit. Nur einen ersten Platz durfte die Mannschaft von Teamchef Toto Wolff in dieser Phase feiern: 2022 setzte sich George Russell im Rennen auf dem Interlagos-Rundkurs durch. Der junge Brite gewann an jenem Wochenende auch den Sprint in Brasilien.

Russell ist auch für das jüngste Erfolgserlebnis von Mercedes verantwortlich: In Kanada sicherte er sich die Pole, im Rennen wurde er Dritter. Die guten Ergebnisse machte der neue Frontflügel möglich, den er bereits in Monte Carlo am Auto hatte.

#Technikchef James Allison gesteht im «Beyond The Grid»-Podcast auf die Frage, ob die Mannschaft einen Heureka-Moment erlebt habe: «Es war mehr eine Situation, in der wir uns fragten: ‚Wie konnten wir so dumm sein?‘, das war, als wir erkannt haben, wo wir hin müssen, was früher hätte passieren sollen.»

«Das Problem, mit dem wir seit Beginn des Jahres zu kämpfen hatten, war, dass man das Auto für langsame Kurven gut hinbekommen konnte, für schnelle Kurven konnte man es sogar ganz gut abstimmen, aber man konnte es nicht in beiden gleichzeitig gut hinbekommen», schilderte der Ingenieur.

Und Allison ergänzte: «In den letzten zwei oder drei Rennen haben wir das Auto so modifiziert, dass wir sowohl in schnellen als auch langsamen Ecken gut unterwegs sind und dass die Balance in den Kurven selbst auch stimmt. Das bedeutet, dass der Fahrer sowohl in einer schnellen als auch in einer langsamen Kurve auf die Vorder- und Hinterachse vertrauen kann. Das ist für den Fahrer entscheidend.»

3. Training, Spanien

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,013 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,043

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,050

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,087

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,164

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,359

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,723

08. Alex Albon (T), Williams, 1:13,753

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,786

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,907

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,950

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,964

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,975

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:14,024

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,074

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,161

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,254

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,420

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,572

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,729





2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916