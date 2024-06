Toto Wolff: «Sieg ist noch nicht in Reichweite»

Das Mercedes-Duo landete im Spanien-GP auf den Rängen 3 und 4, wobei Lewis Hamilton den Podestplatz feiern durfte. Siegfähig ist das Werksteam der Sternmarke aber noch nicht, mahnte Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen.

Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell nahmen den GP in Spanien von den Startplätzen 3 und 4 in Angriff und das Duo kam nach 66 Rennrunden auch in dieser Reihenfolge auf den Rängen 3 und 4 ins Ziel. Im Qualifying fehlten etwas mehr als drei Zehntel auf Polesetter Lando Norris und Max Verstappen, der sich den zweiten Platz in der ersten Startreihe gesichert hatte.

Und deshalb geht Teamchef Toto Wolff auch davon aus, dass ein Sieg aus eigener Kraft unter normalen Umständen noch nicht drin liegt. Man könne zwar vorsichtig optimistisch sein, die Lücke zur Spitze verringert zu haben, räumte er ein. «Aber am Samstag fehlten auf Lando und Max drei Zehntel und ich glaube, das ist auch die Zeit, die wir finden müssen.»

«Wenn uns das gelingt, etwa durch weitere Upgrades, dann können wir um den Sieg kämpfen. Aber derzeit ist der erste Platz aus eigener Kraft noch nicht in Reichweite. Klar, in Montreal hätten wir gewinnen können, und damit hätten wir uns selbst überrascht, aber da haben wir die Chance nicht genutzt», fügte der Wiener an.

Dass Lewis Hamilton vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen ist und einen Podestplatz feiern konnte, freut den 52-Jährigen. Dass damit die zuletzt geäusserten Verschwörungstheorien einiger verwirrter Hamilton-Fans, wonach das Team den siebenfachen Weltmeister sabotiere, widerlegt werden, steht nicht an erster Stelle für Wolff, der klarstellt: «Ich habe null Respekt für die Verschwörungstheoretiker, denn sie haben kein Hirn.»

«Wir wollen ein Auto, das Rennen und Titel einfährt, und wer das nicht begreift, sollte einen anderen Sport schauen. Aber es ist gut zu sehen, dass er ein gutes Wochenende hat, denn es ist schon eine Weile her, seit er vom Rennverlauf profitiert hat. Ich freue mich, dass wir zusammen diesen Podestplatz feiern konnten.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0