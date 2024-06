Christian Horner: «Brauchen Pérez weiter vorne»

Christian Horner sagt, was er von Checo Pérez erwartet

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte nach dem Spanien-GP, dass Sergio Pérez’ achter Platz das bestmögliche Resultat von Startplatz 11 aus war. Er räumte aber auch ein: Der Mexikaner muss weiter vorn landen.

Sergio «Checo» Pérez musste den GP in Spanien mit einer Hypothek in Angriff nehmen: Weil er im vorangegangenen Rennen in Kanada mit einem beschädigten Auto zurück zur Box gefahren war, hatte er eine Strafversetzung um drei Startplätze für den WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya kassiert. Deshalb musste er von Position 11 losfahren.

Der 34-Jährige aus Guadalajara steuerte die Box drei Mal an und kam schliesslich mit knapp einer Minute Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen – der das Rennen für sich entschied – als Achter ins Ziel. «Gemäss Simulation war dies das Optimum», erklärte Teamchef Christian Horner, der auch anfügte: «Wir haben das mit einer 3-Stopp-Strategie geschafft.»

«Ich hoffe, dass er dadurch etwas mehr Selbstvertrauen gewinnen wird», fuhr der Brite fort. «Und dass er dieses dann in den nächsten paar Rennen, die sehr wichtig für ihn sind, mitnehmen kann. Die letzten paar Rennen liefen nicht nach Wunsch für ihn, und bei ihm spielt das Selbstvertrauen eine grosse Rolle. Ich hoffe, dass ihn dieses Ergebnis etwas selbstbewusster macht, da er ein anständiges Rennen gezeigt hat», fügte er an.

Horner stellte aber auch unmissverständlich klar: «Wir brauchen Pérez weiter vorne, er weiss das genauso gut wie das Team auch. Denn wenn er auf den letzten Plätzen der Top-8 unterwegs ist, verlieren wir bestimmte strategische Optionen. In den ersten vier, fünf Rennen war er fantastisch, und diese Performance muss er nun wiederfinden.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0