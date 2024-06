Toto Wolff: «Werden in Bestform auftreten müssen» 25.06.2024 - 17:40 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Mercedes-Teamchef Toto Wolff hofft in Österreich auf weitere Fortschritte

Mercedes-Teamchef Toto Wolff freute sich in Spanien über den Podestplatz von Lewis Hamilton. Der Wiener weiss: Will sein Team auch auf dem Red Bull Ring um einen Top-3-Platz kämpfen, muss es in Bestform sein.