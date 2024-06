Christian Horner höhnt: «Wolff kann Verstappen haben»

​Freunde werden sie nicht mehr, Red Bull Racing-Steuermann Christian Horner und Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Am Red Bull Ring hat Horner den Österreicher durch den Kakao gezogen.

Sie setzen Sticheleien, wo es nur geht, Christian Horner und Toto Wolff, die wohl keine Freunde mehr werden. Der Red Bull Racing-Teamchef und der Mitbesitzer und Teamchef von Mercedes haben sich auch am Red Bull Ring ein verbales Fernduell geliefert.

Auslöser war die Frage an Max Verstappen, ob er denn jetzt wirklich bestätigen könne, dass er auch 2025 für Red Bull Racing fahre. Was seitens Mercedes immer wieder angezweifelt worden ist, in der unverhohlenen Hoffnung, sich den niederländischen Star zu angeln.

Verstappen, dessen Vertrag bis Ende 2028 läuft: «Ich dachte eigentlich, das hätte ich schon getan, aber ja.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Es hat sich aus unserer Sicht nichts geändert. So lange wir Max ein siegfähiges Auto hinstellen, wird er für uns fahren.»

Aber erneut wurde die Äusserung von Wolff hinterfragt. «Nun, ich war nicht dabei. Hat er wirklich ja gesagt? Wir halten ihm einen Platz frei, so lange wir können.»

RBR-Teamchef Christian Horner hat genug von den Faxen. Auf die Frage an den Briten, ob Toto Wolff noch immer hinter Verstappen her sei, sagt Horner: «Das müsst ihr Toto fragen. Ich finde, Max war sehr klar in seinen Worten.»



«Das sich doch alles nur Ablenkungsversuche von Toto. So viel Getöse ist nun gemacht worden, dass Max woanders hingehe. Und früher oder später sollte mal die Frage gestellt werden, was das Motiv dahinter ist.»



Nadelstich 1 von Horner, mit feinem Lächeln geäussert: «Wenn er einen Verstappen haben will, dann ist Jos wohl erhältlich, schätze ich.»



Nadelstich 2 wird sofort nachgereicht: «Das Ironische am Ganzen ist ja, dass ein Fahrer all diese Bewegungen auf dem Fahrermarkt ausgelöst hat, der alle Informationen über Motoren und 2026er Regeln hatte – und der sich entschlossen hat, sein Team zu verlassen.»



Natürlich meint er Lewis Hamilton.



Horner: «Klar erzeugt das Spekulation, wer wohl diesen Platz erhalten wird – Max Verstappen wird es jedenfalls nicht sein.»





Sprint-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,779

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,987

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,054

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,126

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:05,270

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,008

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:06,101

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:06,624

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,806

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,847

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,878

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,960

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:06,013

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:06,581

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:06,583

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:06,725

19. Alex Albon (T), Williams, 1:06,754

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:07,197





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing