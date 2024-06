Christian Horner: «Vier grossartige Runden von Max»

Trotz der überlegenen Vorstellung von Max Verstappen im Qualifying zum Grand Prix auf dem Red Bull Ring ist Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner überzeugt, dass der elfte WM-Lauf des Jahres ein enges Rennen wird.

Am Ende fiel der Kampf um die Pole zum diesjährigen Österreich-GP klar aus: Max Verstappen sicherte sich mit einem Vorsprung von 0,404 sec den besten Startplatz für das Heimrennen seines Red Bull Racing Teams vor Lando Norris. Es ist die 40. Pole-Position seiner GP-Karriere.

Der Niederländer war in einer eigenen Liga unterwegs – wie auch die Konkurrenz betonte. Und das nicht nur auf seiner letzten schnellen Runde. Teamchef Christian Horner schwärmte: «Max hat gleich vier grossartige Runden gedreht, auf jedem seiner frischen Reifensätze. Und jede davon war gut genug für die Pole.»

«Es war eine unglaubliche Performance, die er gezeigt hat, und das Auto war auch im richtigen Arbeitsfenster. Er hat einfach das Beste herausgeholt», fügte der Brite an, betonte aber auch, dass er im Rennen kein leichtes Spiel erwartet. «Wir haben im Sprint gesehen, dass es am Anfang sehr eng war. Und es sind wieder Max und Lando in der ersten Startreihe.»

«Ich bin mir sicher, dass Beide ihre Lehren aus dem heutigen Rennen gezogen haben und ich nerwarte, dass es ein weiteres superhartes Duell zwischen den beiden werden wird. Vielleicht kann auch noch ein Mercedes oder ein Ferrari ein Wörtchen mitreden», prophezeite der 50-Jährige.

Zur Leistung von Sergio «Checo» Pérez, der auf dem achten Platz landete, sagte Horner: «Der Unterschied zwischen ihm und Max ist schwer zu erklären. Wir mussten bei Checo alle frischen Reifen einsetzen, um ihn ins Q3 zu bringen. Er war also bereits zum Start des letzten Segments im Hintertreffen. Seine Zeit auf den angefahrenen Reifen war überraschend nah an den Zeiten des Mercedes und Ferrari vor ihm dran. Ich denke, er kann ein gutes Rennen zeigen, aber wir müssen verstehen, warum er sich auf einer schnellen Runde so schwer tut.»

GP-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,314 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,718

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,840

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,851

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,903

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,044

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,048

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,202

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,385

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,883

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:05,289

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,347

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,359

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,412

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,639

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,736

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,819

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:05,847

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,856

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:06,061