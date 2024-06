Toto Wolff: «Da war Max Verstappen unerreichbar»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff zog nach dem Spielberg-Sprint und dem Qualifying zum Österreich-GP eine positive Zwischenbilanz. Der Wiener bewertete auch den Auftritt von Red Bull Racing-Star Max Verstappen und McLaren.

Im Spielberg-Sprint kamen die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton auf den Plätzen 4 bzw. 6 ins Ziel, damit belegten sie jene Positionen, von denen sie auch ins Minirennen gestartet waren. Im Qualifying zum GP am Sonntag schaffte es George Russell, die drittschnellste Runde zu drehen, Hamilton belegte am Ende den fünften Platz.

Beide profitierten von der gestrichenen Rundenzeit von Oscar Piastri, dem die Regelhüter vorwarfen, die Streckengrenze in der sechsten Kurve missachtet zu haben. Das betonte auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff in seiner Zwischenbilanz.

Der Wiener sagte: «Unsere Fahrer sind nur durch sechs Hundertstelsekunden voneinander getrennt – und zwischen ihnen steht noch ein weiteres Auto. Wir haben eine Position von Piastri geerbt, so dass beide Autos auf der sauberen Seite der Startaufstellung stehen, und wir hoffen, dass wir von dort aus ein hartes Rennen fahren können, um so viele Punkte wie möglich zu holen.»

Mit Blick auf die Konkurrenz erklärte der Österreicher: «Wir haben für das Qualifying einige Änderungen an der Fahrzeug-Abstimmung vorgenommen, um den Fahrern für das morgige Rennen ein besser ausbalanciertes Auto zu geben. Wie wir gestern gesehen haben, war Max in den Highspeed-Kurven in der zweiten Hälfte der Runde unerreichbar, und die beiden McLarens blieben ärgerlich nah, aber nicht ganz in Reichweite.»

Und Wolff erklärte: «Der Sprint hat gezeigt, dass die vier Top-Teams sehr eng beieinander liegen, und eine Zehntelsekunde mehr beim Tempo kann im richtigen Teil des Stints entscheidend sein. Also hoffen wir, dass wir den positiven Schwung im Grand Prix beibehalten können.»

GP-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,314 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,718

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,840

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,851

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,903

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,044

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,048

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,202

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,385

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,883

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:05,289

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,347

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,359

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,412

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,639

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,736

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,819

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:05,847

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,856

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:06,061