Toto Wolff (Mercedes): Ungarn als guter Test

Mercedes geht mit Schwung in die letzten beiden Rennen vor der Sommerpause. Teamchef Toto Wolff sagt, man habe weiter kein Auto, das jedes Wochenende um Siege kämpfen kann. Ungarn sei aber ein guter Test fürs Auto.

Nach zwei Siegen in Serie geht man bei Mercedes zufrieden, aber dennoch vorsichtig in die letzten beiden Rennen vor dem Sommer.

Teamchef Toto Wolff: «Wir gehen mit einem positiven Schwung in den Double-Header. In den vergangenen Rennen haben wir weitere Fortschritte erzielt, die zu herausragenden Ergebnissen in Österreich und Silverstone geführt haben.» In Spielberg gewann George Russell, in England Lewis Hamilton. Es war sein erster Sieg seit Dezember 2021.

Mit seinem neunten Sieg in Silverstone stellte Hamilton einen Rekord auf. Er ist der einzige Pilot, der jemals neun Rennen in Silverstone gewann – und der einzige, der generell neun Siege auf derselben Strecke holte.

Ausgerechnet in Budapest ist Hamilton aber ebenfalls Rekordhalter, holte in Ungarn acht Siege. Sollte Hamilton hier also erneut siegen, könnte er einen neuen Ungarn-Rekord aufstellen – und seinen eigenen Gesamtrekord von vor zwei Wochen egalisieren.

Toto Wolff bremst jedoch die Erwartungen: «Wir wissen, dass wir noch kein Auto haben, mit dem wir an jedem Wochenende um Siege kämpfen können. Das Team arbeitet hart an weiteren Performance-Schritten, die uns das hoffentlich ermöglichen werden.»

Und dazu kommt: «Der Hungaroring hat einen anderen Charakter als die zurückliegenden Strecken. Im Gegensatz zu Silverstone gibt es hier viele enge und kurvige Abschnitte und nur eine bedeutsame Gerade. Allerdings gibt es auch einige High-Speed-Kurven, weshalb es ein weiterer guter Test wird, um zu sehen, welche Fortschritte wir über verschiedene Kurvengeschwindigkeiten hinweg gemacht haben.»

Der Österreicher: «Wir gehen mit dem Ziel ins Wochenende, unser Bestes zu geben. Wir hoffen, dass wir unseren positiven Trend beibehalten und die erste Saisonhälfte so stark wie möglich abschließen können.»

Nach Budapest steht noch ein Rennen in Spa an – dann sind drei Wochen Sommerpause.