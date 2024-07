Christian Horner zu Pérez: «Das geht auf Dauer nicht»

​McLaren hat 2024 mit Lando Norris und Oscar Piastri zwei verlässliche Punkte-Hamster. Red Bull Racing ist mit Max Verstappen quasi ein Einwagen-Team. RBR-Teamchef Christian Horner macht sich Sorgen.

Noch stehen die Zeichen auf erfolgreiche Titelverteidigung bei Red Bull Racing: Max Verstappen führt die Fahrer-WM recht komfortabel an, der Niederländer kommt bei Halbzeit der Saison und vor dem Ungarn-GP auf 255 Punkte, der erste Verfolger heisst Lando Norris, der Engländer steht bei 171 Punkten.

Im Konstrukteurs-Pokal hat Red Bull Racing bislang 373 Punkte eingefahren, hier ist der Abstand zu den Gegnern kleiner, Ferrari derzeit bei 302 Zählern, McLaren bei 295. Und das bereitet RBR-Teamchef Christian Horner Kopfschmerzen.

Denn besonders McLaren ist in den vergangenen Rennen sehr stark aufgetreten, mit dem Briten Norris und dem Australier Piastri leistungsmässig auf Augenhöhe. Das lässt sich bei RBR von Max Verstappen und Sergio Pérez leider nicht behaupten.

Der Max-Faktor bei Red Bull Racing hat diese stattliche WM-Führung ermöglicht, aber Verstappen musste zuletzt bei einigen Rennen schon gewaltig zaubern, um Siege und Spitzenränge zu erobern.



Sergio Pérez fährt nach solidem Saisonstart (in den ersten vier Rennen drei Mal Zweiter und einmal Fünfter) seiner Form hinterher. Aus den vergangenen sechs WM-Läufen hat der Mexikaner drei achte Plätze und einen siebten Rang gemacht.



Die Form des sechsfachen GP-Siegers in den Abschlusstrainings ist besorgniserregend, und die Fehler hören nicht auf: Unfall in der Quali zum Ungarn-GP, nur Startplatz 16, Fassungslosigkeit am Kommandostand von Red Bull Racing.



RBR-Teamchef Christian Horner redet nicht um den heissen Brei herum: «Okay, die Pistenverhältnisse waren knifflig, aber die Bahn ist für alle schmierig. Wir sind uns dessen schmerzlich bewusst, dass Checo aus den vergangenen sechs Rennen nur 15 Punkte geholt hat. Das ist untragbar. Wenn das so weitergeht, dann werden uns die Gegner einholen, und Pérez weiss das.»



«Wegen seines Fehlers steht er erneut vor einem schwierigen Rennen. Von Startplatz 16 auf dem engen Hungaroring in die Punkte zu gelangen, das ist nicht einfach.»



«Unser Problem ist derzeit dieser grosse Unterschied zwischen den Piloten. Wenn wir uns behaupten wollen, dann brauchen wir beide Fahrer. Wir aber haben in der Regel nur einen Wagen, der vorne mitmischt. Wir können uns das auf Dauer nicht leisten.»





Qualifying, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,227 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,249

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,273

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,696

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,854

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,905

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,043

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,244

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,447

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,477

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,317

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,384

13. Alex Albon (T), Williams, 1:16,429

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,543

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,548

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,886

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,968

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,037

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,049

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,166