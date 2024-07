Toto Wolff in Ungarn: «McLaren war ausser Reichweite»

Lewis Hamilton schaffte es in Ungarn als Dritter aufs Podest. Die ersten beiden Positionen belegten die McLaren-Piloten. An diese war kein Herankommen, wie Teamchef Toto Wolff nach dem GP einräumte.

Lewis Hamiltons schnappte sich auf dem Hungaroring den letzten Platz auf dem Treppchen. Der siebenfache Champion, der von der fünften Startposition ins Rennen gegangen war, kreuzte die Ziellinie 12,739 sec nach dem zweitplatzierten Lando Norris. Den Sieg sicherte sich dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri. Der erst 23-jährige Australier feierte in seinem 35. GP-Einsatz seinen ersten Formel-1-Sieg. Hamiltons Teamkollege George Russell wurde Achter.

Teamchef Toto Wolff erklärte: «Es fühlt sich gut an, im fünften Rennen in Folge auf dem Podium zu stehen.» Gleichzeitig bestätigte er: «McLaren war sehr stark und bei diesen heissen Bedingungen für uns ausser Reichweite. Herzlichen Glückwunsch an sie und Oscar, sie haben den Sieg verdient.»

«Wir konnten mit Lewis das bestmögliche Ergebnis einfahren, und das ist ermutigend. Dass Lewis sein 200. Podium in der Formel 1 und sein 151. mit unserem Team erreicht hat, war grossartig», betonte der Wiener, der auch die Leistung von Russell würdigte. Denn der Brite musste das Rennen nach einem enttäuschenden Qualifying von Startplatz 17 in Angriff nehmen.

«Der Rückschlag im Qualifying bedeutete, dass sich George durch das Feld kämpfen musste. Am Ende war es eine gute Aufholjagd, wenn man seinen Startplatz berücksichtigt. Es war ein schwieriges Rennen für ihn, denn in seinem Boxenstopp-Fenster herrschte über weite Strecken viel Verkehr. Ohne diese Probleme hätte er vielleicht noch eine Position gutmachen können, aber es war dennoch eine solide Leistung», bewertete der Teamchef den Auftritt des 26-Jährigen.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0