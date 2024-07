Sergio Pérez zeigt Aufholjagd: War das die Wende?

Sergio Pérez zeigte im Rennen auf dem Hungaroring nach einem enttäuschenden Qualifying eine Aufholjagd, die auf Position 7 endete. Dafür bekam der Mexikaner lobende Worte von Teamchef Christian Horner.

Sergio «Checo» Pérez hatte im Rennen von Ungarn kein einfache Ausgangslage. Nachdem er tags zuvor im Qualifying einen heftigen Abflug hatte einstecken müssen, fuhr der Rennfahrer aus Guadalajara von Position 16 aus der achten Startreihe los.

Danach zeigte der aktuelle WM-Siebte eine Aufholjagd, die ihn bis auf den siebten Rang brachte. Der sechsfache GP-Sieger, der Gefahr läuft, seinen Platz im Red Bull Racing Team zu verlieren, leistete damit Wiedergutmachung. Dafür wurde er von Teamchef Christian Horner gelobt.

Der Teamchef erklärte: «Dies war ein starkes Rennen von Checo, er hat sich zurückgekämpft, nachdem er im ersten Stint noch hinter George Russell zurückgefallen war. Dank seines Tempos konnte er sich aber bis in die Top-10 kämpfen, und ich denke, das hat er gut gemacht.»

«Sein Tempo im Rennen war konkurrenzfähig, und auch die Strategie ging auf seiner Seite der Box auf. Er schaffte ein paar starke Überholmanöver und ich hoffe, dass er dank dieser Vorstellung etwas Selbstvertrauen finden konnte», ergänzte der Brite.

Pérez selbst sagte: «Das Team hat einen super Job gemacht und nach meinem Crash das Auto wieder repariert, so dass es einsatzfähig war. Ich muss meinerseits mein Bestes geben, um der Arbeit der Mannschaft gerecht zu werden. Das ist das Einzige, was für mich zählt: Ich will Bestleistungen zeigen für mein Team und die Leute, die mit mir arbeiten, denn das haben sie verdient.»

Und der 34-Jährige versprach: «Ich werde weiter hart daran arbeiten, meine frühere Form wieder zu finden. Und ich denke, wir haben das nötige Tempo, um an der Spitze mitzukämpfen, das haben wir auch in Ungarn bewiesen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder auf dem Podest stehen», fügte Pérez trotzig an.

Zuletzt tat sich Pérez deutlich schwerer als sein Teamkollege Max Verstappen, deshalb kamen Gerüchte auf, dass er sein Cockpit im Weltmeister-Team verlieren könnte. Die Teamführung von Red Bull Racing hat bestätigt, dass die Erwartungen an den Mexikaner hoch sind. «Wir brauchen zwei Autos vorne», stellte etwa Horner klar. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko kündigte an, die Performance von Pérez in der Sommerpause zu bewerten.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0