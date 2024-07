Mercedes: George Russell raus – die Hintergründe

​Eine ganz bittere Pille für George Russell nach seiner grandiosen Leistung im Belgien-GP: Auto untergewichtig, Ausschluss. Nun bezieht Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin Stellung.

George Russell machte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps alles richtig, sein Team nicht: Der Engländer fuhr mit einer taktisch-strategischen Meisterleistung zum Sieg, weil er eine Einstoppstrategie riskierte. Stunden nach dem Fallen der Zielflagge war klar – der dritte Sieg ist futsch, denn der Mercedes des Briten war untergewichtig, Disqualifikation.

Klar dauerte es nicht lange bis zu den Fragen: Wie konnte das passieren? Wieso war der Rennwagen von Russell um 1,5 Kilogramm zu leicht? Wieso war das Auto von Hamilton nicht ebenfalls zu leicht?

Andrew Shovlin, der leitende Renningenieur des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, sagt in seiner Nachbetrachtung: «Zunächst gilt es festzuhalten – die Autos von George und von Lewis Hamilton waren beim Start fast gleich schwer. Der Unterschied nach der Quali zwischen den beiden Fahrzeugen betrug 500 Gramm.»

«Wir führen das Untergewicht des Autos von Russell darauf zurück, dass bei George der Reifenverschleiss wesentlich höher war, denn er hielt ja nur einmal zum Reifenwechsel an. Wir haben auch festgestellt, dass die Bodenplatte am Wagen von Russell stark abgenutzt war.»



«Andere Faktoren spielen auch eine Rolle, wie Bremsverschleiss und Ölverbraucht. Auch der Fahrer kann viel Gewicht verlieren, und George schwitzte in diesem Rennen sehr stark.»



Was Shovlin nicht sagt: Normalerweise fahren die Piloten während einer Auslaufrunde durch den ganzen Reifenabrieb neben der Ideallinie, um einige Kilos zusätzlich zu laden. Solches Vorgehen ist erlaubt. Aber in Belgien biegen die Autos wegen der langen Runde kurz nach der Zieldurchfahrt ins Parc fermé ab.



Shovlin: «Die Analyse läuft noch. Wir wollen detailliert verstehen, was da vorgefallen ist. Was aber auffiel – George war nicht der einzige Fahrer, der über stärkeren Reifenverschleiss berichtete als erwartet. Generell wollen wir das ergründen, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Der Ausschluss tat sehr weh, vor allem deshalb, weil George ein so gutes Rennen gezeigt hat.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0