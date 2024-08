Ferrari in Belgien: Tempo gut, Ergebnis enttäuschend

Ferrari-Star Charles Leclerc kreuzte die Ziellinie in Belgien knapp acht Minuten nach George Russell – der später disqualifiziert wurde. Für Teamchef Fred Vasseur steht damit fest: Das Tempo der roten Renner ist gut.

Da Max Verstappen in Belgien eine Startplatzstrafe hinnehmen musste (er war mit einem neuen Verbrennungsmotor unterwegs, der das erlaubte Kontingent überschritt), durfte Charles Leclerc den 14. GP des Jahres von der Pole in Angriff nehmen. Im Ziel war der Monegasse Vierter, er kreuzte die Ziellinie 8,549 sec nach George Russell, der die Zielflagge als Erster sah.

Da der Mercedes-Pilot kurz darauf disqualifiziert wurde, weil sein Dienstwagen 1,5 kg zu leicht war und damit den technischen Vorgaben nicht entsprach, rückte Leclerc auf den dritten Platz vor. Sein Teamkollege Carlos Sainz durfte sich über den sechsten Platz freuen.

Teamchef Fred Vasseur erklärte nach der Hatz: «Wenn man sich die Performance des Autos anschaut, dann kann man angesichts des Rückstands im Ziel, der weniger als zehn Sekunden betrug, sagen, dass wir ein anständiges Tempo hatten. Ich bin ziemlich zufrieden mit der allgemeinen Leistung, aber etwas enttäuscht vom Ergebnis. Das Ziel lautete nicht, Vierter und Siebter zu werden (nun Dritter und Sechster), aber der Speed war okay.»

Die Longruns am Freitag liessen noch ein anderes Kräfteverhältnis vermuten, wie der Franzose betont: «Jeder dachte, dass Max an die Spitze kommen und Mercedes wirklich Mühe haben würde. Aber die Silberpfeile sind an die Spitze zurückgekehrt.»

Und angesichts der hohen Leistungsdichte ist jeder Fortschritt bedeutend, stellte Vasseur klar: «Wir reden hier vin ein, zwei Zehntel pro Runde. Das heisst, wenn du als Team nur einen kleinen Fortschritt bei der Abstimmung schaffst ode rein kleines Problem in den Griff bekommst, macht das einen sehr grossen Unterschied. Das ist das Gute an der aktuellen WM-Situation. Es kämpfen vier Teams an der Spitze, sechs Fahrer liegen im Ziel innerhalb von sechs Sekunden – das ist super.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0