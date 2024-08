Fernando Alonso «etwas enttäuscht»: Ehrliche Bilanz

Formel-1-Routinier Fernando Alonso sieht die bisherige Saison nüchtern. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team gesteht, dass er etwas enttäuscht ist und betont: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns.»

Das erste gemeinsame Jahr mit Aston Martin verlief für Fernando Alonso überraschend gut. Der 43-jährige Spanier schaffte es zwar nicht, den 33. GP-Sieg seiner Karriere zu erringen. Er stand aber acht Mal auf dem Podest, drei Mal schaffte er es auf den zweiten Platz und die Saison beendete er als WM-Vierter. Entsprechend hoch waren seine Erwartungen an die Saison 2024.

Doch in diesem Jahr tut sich das Aston Martin Team schwerer. Alonso konnte in den ersten 14 Rennwochenenden noch keinen Podestplatz erringen. Er muss vielmehr darum kämpfen, es überhaupt in die Punkte zu schaffen. Fünf Mal beendete er den GP am Sonntag ausserhalb der Punkte. Mit 49 WM-Zählern belegt er in der Sommerpause den neunten WM-Rang.

Kein Wunder, fällt die Zwischenbilanz des ehrgeizigen Asturiers bescheiden aus. Auf die entsprechende Frage erklärte er: «Ich bin etwas enttäuscht.» Und er erläuterte: «Es ist unbestreitbar, dass wir derzeit gegen Williams, AlphaTauri (gemeint ist RB Racing, Anm.) und Alpine kämpfen, und im vergangenen Jahr waren die vier Top-Teams unsere Gegner.»

Diese seien nun ausser Reichweite. «Uns bleibt derzeit nur die Aufgabe, uns gegen die Jungs hinter uns zu verteidigen», klagt Alonso, und betont: «Selbst zum Anfang des Jahres waren wir speziell im Qualifying noch in der Lage, um Top-5- oder Top-6-Positionen zu kämpfen. Wir waren bei der Musik.»

Deshalb haben er uns eine Mannschaft viel zu tun. «Es liegt noch viel Arbeit vor uns, die wir in der Sommerpause und dem zweiten Teil der Saison meistern müssen. Wir geben nicht auf, aber wir müssen noch viel meistern», mahnt der zweifache Champion.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0