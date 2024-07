​George Russell verlor den Sieg in Belgien, weil sein Mercedes untergewichtig war. Mit der Disqualifikation ist der Engländer in bester Gesellschaft – das passierte einer ganzen Reihe von Weltmeistern!

Der Grosse Preis von Belgien gab viel zu reden, vor allem wegen des Ausschlusses von Sieger George Russell. Die Regelhüter hatten keine andere Wahl, denn der Mercedes des Briten war nach dem Grand Prix untergewichtig, da gibt es kein Pardon.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Dirk-Peter Steurer aus Wiesbaden wissen: «Wie oft in der Formel-1-WM ist dem Ersten im Ziel der Sieg aberkannt worden?»

Antwort: Das ist bei 1115 WM-Läufen nur sechs Mal vorgekommen, zuletzt bei Russell. Und es dauerte in der WM seit Gründung 1950 mehr als 25 Jahre, bis ein solcher Fall erstmals auftauchte.



James Hunt 1976

Eigentlich wurde dem McLaren-Fahrer schon in Jarama (Spanien) der Sieg weggenommen, aber sein Team ging in Berufung und erhielt Recht wegen des zu breiten Fahrzeugs, also durfte Hunt den ersten Platz behalten. Nicht so in Brands Hatch: Zwei Monate (!) nach der Siegesfahrt auf heimischem Boden war der Triumph futsch, denn Hunt hatte bei roter Flagge die erste Runde nicht zu Ende gefahren.

Neuer Sieger: Niki Lauda (A), Ferrari



Nelson Piquet 1982

Sechs Jahre später verlor der Brasilianer Nelson Piquet den Heimsieg in Rio, weil sein Brabham untergewichtig war. Die Teams nutzten damals ein Lücke im Reglement und nahmen Wasser in einem Tank mit, welches für die – Hüstel, Hüstel – Kühlung der Bremse an Bord war. Natürlich Unsinn. Piquet wurde aus der Wertung genommen, der zweitplatzierte Keke Rosberg im Williams ebenso. Wasser als Bremskühlung wurde mehr als ein halbes Jahr später verboten.

Neuer Sieger: Alain Prost (F), Renault



Alain Prost 1985

Weitere drei Jahre später war der McLaren vom obigen Prost nach dem San Marino-GP um zwei Kilo zu leicht. Aus.

Neuer Sieger: Elio de Angelis (I), Lotus



Ayrton Senna 1989

Die Kollision zwischen den McLaren-Alphatieren Senna und Prost in Japan 1989 ist wohldokumentiert. Senn liess sich danach anschieben und fuhr vermeintlich zu Sieg und Titel. Die FIA (damals FISA) befand anders. Wegen Inanspruchnahme fremder Hilfe wurde der Brasilianer ausgeschlossen. Der Skandal erzeugte monatelange Nachbeben.

Neuer Sieger: Alessandro Nannini (I), Benetton



Michael Schumacher 1994

Im Belgien-GP vor dreissig Jahren erwies sich die Bodenplatte von Schumachers Benetton als zu stark durchgescheuert. Abends um 22.00 Uhr hatten sich die Rennkommissare zu einem Urteil durchgerungen – Ausschluss.

Neuer Sieger: Damon Hill (GB), Williams