Red Bull Racing: Sportchef Jonathan Wheatley geht

Der langjährige Red Bull Racing-Sportchef Jonathan Wheatley wird das Red Bull Racing Team nach der laufenden Saison verlassen. Der 57-jährige Brite bleibt der Formel 1 als Teamchef für das Audi-F1-Projekt erhalten.

Mit Jonathan Wheatley wird ein langjähriger Mitarbeiter das Red Bull Racing Team verlassen. Der Brite ist seit 2006 Teil der Weltmeister-Mannschaft und war zunächst als Teammanager zuständig, bevor er die Rolle des Sportchefs übernahm.

Der mittlerweile 57-jährige Formel-1-Kenner startete seine Karriere in der Königsklasse als Junior-Mechaniker für das Benetton-Team. Ab 2001 bekleidete er im Rennstall aus Enstone die Rolle des Chefmechanikers.

Wheatley wird bis zum Ende der Saison mit Red Bull Racing um die Verteidigung der WM-Titel in der Fahrer- und Konstrukteurswertung kämpfen. Danach folgt 2025 eine vertraglich vereinbarte Pause, nach der er als Teamchef zum Formel-1-Projekt von Audi wechselt.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt zum Abgang: «Mit Jonathan verbindet uns eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit über 18 Jahre. Er hat erst als Teammanager und später als Sportchef bei der Eroberung der sechs Konstrukteurstitel und sieben Fahrer-WM-Titel seinen Beitrag geleistet, der immer Teil unserer Team-Geschichte sein bleibt.»

In der entsprechenden Mitteilung kündigt das Red Bull Racing Team an, einen Nachfolger aus den eigenen Reihen zu befördern. Die neue Team-Struktur wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0