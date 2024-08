Pierre Gasly über Bruno Famin: «Sehr ehrlich»

Das Alpine-Team hat nach dem Rennen in Belgien bestätigt, dass der bisherige Teamchef Bruno Famin durch Oliver Oakes ersetzt wird. Von Pierre Gasly gab es für Famin zum Abschied ein paar nette Worte.

Dass Bruno Famins Tage als Alpine-Teamchef bald gezählt sein würden, machte bereits seit Wochen die Runde im Fahrerlager. In Belgien bestätigte der Franzose schliesslich, dass er sich ab Ende August ganz auf die Arbeit in Viry-Chatillon konzentrieren werde. Sein Nachfolger wurde nach dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps verkündet – wie erwartet wird Oliver Oakes das Zepter im Werksteam der Franzosen übernehmen.

Famin hatte den Posten des Teamchefs im vergangenen Jahr nach dem Rennen in Belgien übernommen, erst besetzte er ihn nur vorübergehend, als Nachfolger für den gefeuerten Otmar Szafnauer, der zusammen mit dem langjährigen Renault-Mitarbeiter Alan Permane gefeuert wurde. Auch der erfahrene Formel-1-Techniker Pat Fry verliess damals die Mannschaft aus Enstone und Viry-Chatillon.

Für Famin, der die Rolle des Vizepräsidenten von Alpine Motorsports behält, gab es zum Abschied nette Worte von Pierre Gasly. Der aktuelle WM-Fünfzehnte erklärte: «Ich will mich bei Bruno für die wirklich gute Zusammenarbeit bedanken. Wir hatten eine gute Zeit, er ist sehr ehrlich und transparent.»

«Er bleibt der Alpine-Familie erhalten, aber offensichtlich in einer neuen Rolle. Ich will ihm aber für die Arbeit hier im Team nochmals danken und alles Gute für die Zukunft wünschen», fügte der 28-Jährige aus Rouen an.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0