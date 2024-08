Neue Teile nach der Pause: McLaren wird nachlegen

McLaren hat in Belgien den Rückstand auf Red Bull Racing verkürzt. Auch nach der Sommerpause wollen die Briten die Lücke weiter schliessen. Deshalb werden sie mehrmals neue Teile ans Auto bringen.

Das McLaren Team macht Jagd auf Spitzenreiter Red Bull Racing. In den vergangenen vier WM-Runden in Österreich, Grossbritannien, Ungarn und Belgien konnte der Traditionsrennstall aus Woking jeweils mehr Punkte als das Weltmeister-Team aus Milton Keynes einfahren. Der Rückstand in der Konstrukteurswertung auf die Spitze beträgt nunmehr 42 WM-Zähler.

In Belgien durfte sich McLaren nach der Disqualifikation des vermeintlichen Siegers George Russell (sein Mercedes war zu leicht) über die Positionen 2 und 5 freuen, wobei Ungarn-Sieger Oscar Piastri der Schnellere der beiden McLaren-Piloten war. Teamchef Andrea Stella freute sich über die satte Punkteausbeute von 28 WM-Zählern.

Und der Italiener gestand: «Hätte man mich vor dem Rennen gefragt, ob wir Punkte auf Red Bull Racing gutmachen können, wäre ich mir dessen nicht so sicher gewesen. Ich hatte erwartet, dass Verstappen sich wieder an die Spitze vorkämpft. Und im vergangenen Jahr kam Sergio Pérez mit 10 bis 15 Sekunden Rückstand auf Sieger Verstappen als Zweiter ins Ziel.»

Den Erfolgskurs will der 53-jährige Ingenieur beibehalten. Deshalb will sein Team auch nach der Pause mehrmals neue Teile ans Auto bringen. «Ich bin überrascht, dass wir so konkurrenzfähig waren, denn seit dem Rennen in Miami haben wir nicht mehr so viele Neuerungen auf die Strecke gebracht», erklärte er.

«Natürlich war das Upgrade in Miami ziemlich umfangreich, aber wir haben noch ein paar weitere Änderungen im Köcher, die wir im zweiten Teil der Saison bringen werden. Wir werden also mehrmals neue Teile auf die Strecke bringen», kündigte Stella an.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0