Mercedes: Toto Wolff versteht eigenes Auto nicht 26.08.2024 - 08:56 Von Silja Rulle

© LAT Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Mercedes hat in dieser Saison mit starken Performance-Schwankungen zu kämpfen: In Spa in die fürs Team gute Richtung – in Zandvoort in die andere. Teamchef Toto Wolff versteht noch nicht, was die Schwankungen auslöst.