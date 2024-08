Zeitplan Italien-GP: Monza wieder mit Formel 2 & 3

Eine Woche nach der Formel 1 kommen jetzt in Monza auch die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 aus der Sommerpause zurück. Das Rennwochenende in Italien ist pickepackevoll. Der Zeitplan.

In Monza fahren nach der Sommerpause erstmals wieder die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 im Rahmenprogramm der Formel 1. Es steht sogar ein Finale an.

In der Formel 2 liegt Isack Hadjar in der WM-Wertung (165 Punkte) vor Gabriel Bortoleto (129 Punkte). Verfolger sind Paul Aron (124) und Zane Maloney (111). Die beiden künftigen Formel-1-Stars Andrea Kimi Antonelli (7.) und Oliver Bearman (15.) sind abgeschlagen. Bearman fuhr aber auch ein Wochenende weniger, da er in Jeddah Carlos Sainz in der Formel 1 ersetzte.

Die Formel 2 fährt nach Monza noch in Baku, Katar und Abu Dhabi. In Italien fahren die F2-Piloten den Sprint über 21 Runden, das Hauptrennen über 25 Runden.

Für die Formel 3 ist es in Monza bereits das Saisonfinale. Und vorne ist es noch richtig eng: Leonardo Fornaroli (129 Punkte) liegt vor Gabriele Mini (128), Luke Browning (123), Arvid Lindblad (113), Dino Beganovic (100) und Christian Mansell (97). Selbst der Deutsche Oliver Goethe hätte mit 94 noch eine (zugegebenermaßen sehr) theoretische Chance auf den Titel.

In der Formel 3 wird der Sprint über 18 Runden und das Feature Race über 22 Runden gefahren.

Zeitplan Großer Preis von Italien

Donnerstag, 29. August

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

12.00–12.15: Enthüllung 2025er-F3-Auto

12.00–15.00: FIA/F1-Systemchecks

12.20–12.40: Formel 3 Pressekonferenz

13.15–13.45: Formel 2 Systemchecks

13.30–14.00: Security Briefing

13.45–14.00: Pistenispektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–15.30: Pirelli Hot Laps

15.30–15.45: Demo historischer F1-Autos

16.00–18.00: F1 Experiences Live Set Up

17.00–17.30: F2 Teammanager- und Fahrermeeting

17.00–18.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

17.30–18.00: F3 Teammanager- und Fahrermeeting

18.00–20.00: F1 Experiences Live

18.30–19.00: Übung Rettungseinsatz

Freitag, 30. August

08.35–08.45: Medizinische Inspektion

08.45–09.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.00–09.15: Medizinische Übung

09.35–10.20: Training Formel 3

10.30–10.45: Demo historischer F1-Boliden

11.55–12.25: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.25–13.00: Pirelli Hot Laps

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.35–16.30: Fahrermeeting Porsche Supercup

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.10–18.30: Dreharbeiten für F1-Film

18.10–18.40: Pressekonferenz Formel 3

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

18.55–19.25: Pressekonferenz Formel 2

19.25–20.00: Paddock Club Track Tour

19.25–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

19.30–20.30: Formel 1 Fahrermeeting

20.00–20.45: Marshals Pit Lane Walk

20.00–21.00: Truck Tour & Fotogelegenheit Trophäe

20.45–21.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

Samstag, 31. August

08.30–08.40: Medizinische Inspektion

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–09.20: Pit Lane Offen Formel 3

09.30–10.15: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten+1 Rd)

10.25–10.40: Demo historischer Formel-1-Autos

10.35–11.05: Pressekonferenz Formel 3

10.55–11.25: Qualifying Porsche Supercup

11.35–12.00: Pirelli Hot Laps

11.35–12.05: Formel 1 Boxenstopptraining

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.00–14.05: Pit Lane offen Formel 2

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.25–15.45: Pressekonferenz Formel 2

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.15: Paddock Club Track Tour

18.15–19.15: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto

Sonntag, 1. September

07.35–07.45: Medizinische Inspektion

07.45–08.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.25: Pit Lane offen Formel 3

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

09.50–09.55: Pit Lane offen Formel 2

10.05–11.10: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten+1 Rd)

11.20–11.35: Demo historischer Formel-1-Autos

11.30–12.00: Pressekonferenz Formel 2

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten)

12.45–13.30: Paddock Club Track Tour

12.45–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–14.00: Pirelli Hot Laps

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pit Lane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)