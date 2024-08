Carlos Sainz (Ferrari): Positiv vom Auto überrascht

Ferrari-Pilot Carlos Sainz erwischte in Zandvoort einen schwierigen Samstag, verpasste den Sprung ins Q3. Im Rennen wurde er dann vom Auto positiv überrascht. Gerechnet hatte der Spanier mit einem schlechteren Ergebnis.

Carlos Sainz fuhr in Zandvoort/Niederlande von Startplatz 10 auf Rang 5 und freut sich über einen starken Sonntag – nach einem verkorksten Samstag.

Der Spanier sagte nach dem Rennen: «Ja, das war eine ziemliche Überraschung, das kann ich nicht leugnen. Unsere Prognose war P7-P8. Es auf Platz 5 zu schaffen, ist besser als erwartet. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, auf so einer Strecke einen Red Bull und einen Mercedes zu überholen.»

Dennoch kam er vor den Mercedes von Lewis Hamilton und George Russell sowie Sergio Pérez im Boliden von Red Bull Racing ins Ziel. Sainz: «Unser Tempo war heute sehr stark und ich habe mich im Auto sehr zu Hause gefühlt.»

Nach dem miesen Samstag eine positive Überraschung. Sainz: «Man kann die Performance eines Wochenendes erst am Ende des Wochenendes bewerten. An einem normalen Wochenende hätte ich es gestern ins Q3 schaffen sollen.»

Am Samstag war das Qualifying für Sainz bereits nach dem Q2 beendet. Als Elfter schaffte er den Sprung ins Finale um die Pole nicht, startete durch eine Strafe als Zehnter ins Rennen.

Sainz: «Unser Auto scheint dieses Jahr im Rennen besser zu funktionieren als im Qualifying. Irgendwas klappt im Qualifying nicht so richtig. Aber die Punkte werden am Sonntag vergeben, also ist es mir lieber, ein gutes Auto fürs Rennen zu haben. Aber wir müssen die richtige Balance zwischen Samstag und Sonntag zu finden.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0