Italien-GP in Monza im TV & Wetter: Hitze angesagt

Nach einem verregneten Wochenende in den Niederlanden ist für das Rennwochenende in Monza/Italien zum Ferrari-Heimspiel Hitze angesagt. Wie heiß es wird und wo das Rennen im TV übertragen wird.

Die Formel 1 verabschiedet sich in Monza von Europa – bei hochsommerlichen Temperaturen. Beim Heim-Rennen der Scuderia Ferrari in Monza kocht die Stimmung sowieso. Und dieses Jahr tragen auch die Temperaturen dazu bei.

Es wird heiß zum Italien-GP: Freitag und Samstag sind Temperaturen von bis zu 34 Grad angesagt. Am Rennsonntag sollen es bis zu 31 Grad werden. Für Sonntag ist Regen angesagt – wohl jedoch erst in den Abendstunden. Nach dem regenreichen Wochenende in Zandvoort dürfte sich die Formel 1 auf sommerliches Wetter freuen.

Mit dem Rennen in Monza endet die Europa-Saison der Formel 1. Nächster Stopp ist Baku. 2016 fand dort zwar offiziell der Große Preis von Europa statt, das Land im Fußball spielt im europäischen Verband UEFA und richtete bereits den Eurovision Song Contest aus. Dennoch würden wohl die wenigsten Baku als Europarennen zählen. Ein Non-Stop-Flug von Mailand nach Baku dauert fast 5 Stunden. Vor den Heim-Fans von Ferrari also die letzte Station der sommerlichen Europa-Tour.

In Deutschland wird das Rennen von Sky und RTL übertragen. Für Österreich ist der ORF vor Ort. In der Schweiz läuft das Rennen auf SRFinfo. ServusTV bringt am Sonntagabend ein Re-Live.

Die kompletten TV-Zeiten haben wir hier für Sie gesammelt:

Großer Preis von Italien im TV:

Freitag, 30. August

06.00 Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

06.30 Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

07.00 Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

10.30 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Niederlande

11.55 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

13.30 Erstes Freies Training

15.45 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

17.00 Zweites Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

19.45 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Niederlande

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

Samstag, 31. August

07.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande

10.25 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Niederlande

12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

12.20 ORF1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

12.30 Drittes Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

16.30 SRFinfo – Beginn Übertragung Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Niederlande

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande

21.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

Sonntag, 1. September

05.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

08.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

08.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

09.35 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Niederlande

11.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Alesi / USA 1990

11.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Hadjars Spa Ausbruch

11.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

12.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

13.00 Sky Sport F1 – Best of: Sky Next Generation GP Niederlande

13.30 Sky Sport F1 – Beginn Vorbericht

13.40 ORF1 – F1 News

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Rennen (bei uns im Live-Ticker)

15.00 SRFinfo – Beginn Übertragung Rennen

16.40 ORF1 – F1 Motorhome

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted`s Notebook: GP Italien

18.10 ServusTV – Rennen Re-Live

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen