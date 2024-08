Alex Albon über Magnussen: «Ziemlich grenzwertig»

Alex Albon und Pierre Gasly kritisieren Kevin Magnussens Fahrverhalten, als der Däne versuchte, seinem Haas-Teamkollegen Nico Hülkenberg beim Großen Preis der Niederlande zu helfen und die Konkurrenz zu bremsen.

Wieder Ärger um die Fahrweise von Haas-Pilot Kevin Magnussen. Alex Albon (Williams) und Pierre Gasly (Alpine) kritisieren den Dänen für seine Fahrweise.

Magnussen startete in Zandvoort in der Boxengasse und fuhr einen langen ersten Stint auf harten Reifen. In der Mitte des Rennens lag er auf dem 10. Platz hinter Hülkenberg, aber im Gegensatz zum Deutschen stand ihm noch ein Boxenstopp bevor, sodass er zurückfallen würde. Als Albon aufholte, hielt Magnussen ihn einige Runden lang erfolgreich auf, wobei der Williams-Fahrer die Situation über den Teamfunk als «gefährlich» bezeichnete.

Gasly und die Aston-Martin-Teamkollegen Fernando Alonso und Lance Stroll konnten Albon einholen, und schließlich überholten alle vier den Haas-Fahrer gleichzeitig. Magnussen fuhr unmittelbar danach an die Box. Seine Bemühungen, Hülkenberg zu helfen, waren vergeblich, da Gasly und Alonso den Deutschen auf den elften Platz und damit aus den Punkten verdrängten.

Albon sagte, es gebe seitens der FIA nicht genug Kontrollen, wenn Teams «Opferlamm»-Taktiken anwenden und einen Fahrer zum Schutz des anderen einsetzen. Bereits zu Beginn der Saison war Magnussen für sein Verhalten auf der Strecke kritisiert worden, als er sich «opferte», um Hülkenberg einen Vorteil zu verschaffen. Der Däne steht daher auch seit dem Frühjahr an der Punkteschwelle zu einer möglichen Rennsperre.

Albon, der beim Großen Preis von Saudi-Arabien unter ähnlichen Umständen von Magnussen aufgehalten wurde, machte seiner Frustration Luft: «Es liegt daran, dass wir, ein bisschen wie in Jeddah, das Teamspiel spielen. Kevin ist ein Teamplayer, und dafür zolle ich ihm volle Anerkennung. Aber ich glaube nicht, dass das so gut überwacht wird, und es gibt eine Grauzone zwischen dem, was richtig ist. In diesem Fall war es für mich ziemlich grenzwertig.»

Albon: «Es gibt einige wirklich schnelle Kurven, Kurve 7, Kurve 8, die letzte Kurve, und er hat mitten darin gebremst. Man lenkt also flach ein und muss dann auf die Bremse treten, um dem auszuweichen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Aber es ist eine Grauzone. Und ein Teil des Problems ist, dass es nicht wirklich oft kontrolliert wird. Und ich hatte die gleiche Situation in Monaco mit Yuki (Tsunoda, Anm.) während des Rennens, und ich habe mich beschwert. Aber sie fanden, dass es in Ordnung war. Das Problem ist, dass es irgendwann zu einem Unfall kommen wird.»

Albon betonte auch, wie eng der Kampf um die letzten Punkteplätze jetzt ist: «Ich habe es schon einmal gesagt, aber es liegt alles nur an den Teams aus dem unteren Feld. Wir kämpfen um einen Punkt, dass P10, P9 für uns so wertvoll ist, und jetzt ist McLaren offensichtlich ganz oben mit dabei. Das ist ganz normal. Das macht jetzt jedes Team so. Es gibt viele Arten von Rennen, bei denen ein Fahrer im Rennen das Opferlamm spielen muss. Wenn das Punktesystem ein bisschen anders wäre und es ein bisschen mehr Spielraum gäbe, würde so etwas natürlich nicht passieren. Aber so ist das Spiel eben.»

Gasly, der die Situation ausnutzte, um an Albon vorbeizuziehen und den neunten Platz zu erreichen: «Ich habe noch nie jemanden in Kurve 14 überholen oder in Kurve 12 in den ersten Gang schalten sehen. Ich glaube, Alex ist ihm sehr nahe gekommen. Er hat in Kurve 12 mitten in der Kurve blockiert, als K-MAG in den ersten Gang zurückschaltete, obwohl man fast Vollgas geben sollte.»

Gasly: «Es war ziemlich klar, was er für Nico tun wollte. Am Ende habe ich es geschafft, mich an die Spitze dieser Gruppe zu setzen. Ich glaube, mein Herzschlag war ziemlich hoch, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, als Führender aus der Gruppe herauszukommen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0