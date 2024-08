Oscar Piastri: In Zandvoort nicht auf Norris-Niveau

McLaren-Pilot Oscar Piastri sagt, dass er in Zandvoort nicht auf dem gleichen Niveau wie sein Teamkollege Lando Norris war. Der Australier gibt zu, dass er «nicht konstant gut genug» gewesen ist.

Oscar Piastri qualifizierte sich für den Großen Preis der Niederlande als Dritter, verlor aber am Start gegen George Russell und blieb hinter dem Mercedes-Fahrer im Verkehr stecken. Nach den Boxenstopps wurde er von Charles Leclerc eingeholt und blieb bis zur Zielflagge auf dem vierten Platz, da er selten eine freie Runde hatte. Er überquerte die Ziellinie 27,3 Sekunden hinter dem dominierenden Sieger Norris.

Auf der Cool-Down-Runde teilte Piastri dem Team mit, dass es für ihn «kein großartiges Wochenende» gewesen sei, und entschuldigte sich und dankte ihnen für das schnelle Auto.

Später erklärt der junge Australier: «Ich glaube, ich war einfach nicht durchgehend gut genug. Ich glaube, es gab definitiv Momente an diesem Wochenende, in denen ich mich sehr stark und sehr wohl gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich am Freitag ziemlich stark war, vor allem über eine Runde. Sogar das Qualifying sah sehr stark aus, aber in der letzten Runde des Qualifyings habe ich einfach nicht genug herausgeholt. Und das hat es ein bisschen schmerzhaft gemacht, und zusammen mit einem schlechten Start heute hat es wirklich den Ton für den Nachmittag angegeben.»

Piastri: «Wenn dein Teamkollege mit 20 Sekunden Vorsprung gewinnt, gibt es Dinge, an denen man arbeiten und die man verbessern muss. Ich denke realistisch, es begann mit der Qualifikation, als wir einfach nicht wettbewerbsfähig genug waren, als es darauf ankam. Der Start hat die Dinge natürlich nicht verbessert. Es hat uns ein wenig in die Enge getrieben.»

Der Australier: «Ich denke, das Tempo außerhalb des Verkehrs war ziemlich stark. Und das Auto war heute eindeutig schnell, nur dass ich etwa 60 der 70 Runden innerhalb einer Sekunde zum vorausfahrenden Auto verbracht habe. Das hat das Leben ziemlich schmerzhaft gemacht.»

Piastri glaubt, dass er beim kommenden Großen Preis von Italien in Monza in besserer Form sein wird: «Ich werde versuchen, nächste Woche wieder im Spiel zu sein. Eine ganz andere Strecke. Diese Strecke war ähnlich wie Ungarn, wie Spanien. Ich denke, wir waren seit Miami auf so ziemlich jeder Strecke sehr schnell, würde ich sagen. Ich mache mir also keine großen Sorgen. Ich denke, Ferrari wird wahrscheinlich etwas schneller sein. In der Vergangenheit waren sie dort sehr stark. Und heute hatten sie ein schnelleres Auto, als viele Leute wohl erwartet hatten. Ich gehe also davon aus, dass sie etwas mehr im Kampf mitmischen werden.»

Piastri zu Monza: «Die Strecke wurde neu asphaltiert und einige Randsteine wurden stark verändert. Ich denke, es wird für alle eine Art Lernprozess sein, insbesondere aufgrund des neuen Asphalts, da ein Großteil des Asphalts dort sehr alt war. Aber ich denke, wir sollten jedes Wochenende mit der Erwartung antreten, zu versuchen, zu gewinnen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0