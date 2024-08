Sergio Pérez in Zandvoort 6.: Endlich Aufwärtstrend

​Der Mexikaner Sergio Pérez hat in den Niederlanden ein solides Rennen gezeigt: sechster Platz, sein bestes Ergebnis seit Anfang Mai in Miami. Wieso es in Zandvoort für den Red Bull Racing-Piloten besser gelaufen ist.

GP-Sieger Sergio Pérez geriet vor der Sommerpause derart unter Druck, dass sogar von seiner Auswechslung gesprochen wurde. In den Niederlanden hat der 34-jährige Mexikaner mit Platz 6 geantwortet, ein gutes, wenn auch kein berauschendes Ergebnis.

Dennoch gab es nach dem Traditions-GP in den Dünen von Zandvoort Lob von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Checo ist ein tolles Rennen gefahren und war im zweiten Teil des Grand Prix schneller unterwegs als Max. Pérez ist aus der Sommerpause gestärkt zurückgekommen, unsere Entscheidung war richtig, weiterhin auf ihn zu setzen.»

Pérez hatte einen sehr guten ersten Saisonteil: Zweiter hinter Max Verstappen in Bahrain und Jeddah, Fünfter in Australien, Zweiter in Japan, Dritter in China, Vierter in Miami, dann aber riss die Serie ab.

An den auf Miami folgenden sieben GP-Wochenenden konnte der sechsfache Rennsieger nur einmal aus den Top-Ten losfahren, die enttäuschenden Ergebnisse in der Quali kopromittierten seine Rennen, die Fehlerquote war zu hoch. Siebte Ränge in Österreich, Ungarn und Belgien waren das höchste der Gefühle, das ist zu wenig für Red Bull Racing, um McLaren im Kampf um den Konstrukteurs-Pokal die Stirn zu bieten.

In Zandvoort verlor Pérez von Startplatz 5 gleich mal einen Rang an Charles Leclerc im Ferrari. Nach einer guten Leistung im 272. Grand Prix meinte Checo: «Unser Tempo im Rennen war eine Ernüchterung. Ich dachte, wir würden auf Augenhöhe mit McLaren fahren. Ferrari war viel schneller als gedacht, McLaren fuhr mit Norris in einer eigenen Liga.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Sergio ist mit einer älteren Version des Unterbodens seines Autos gefahren. Er und Max sind auch in unterschiedlichen Flügeleinstellungen gefahren. Das Paket am Wagen von Pérez war fürs Rennen das bessere.»



Nochmals Pérez: «Unser Auto verschleisst die Reifen schneller als der McLaren, und wir sind in mittelschnellen Kurven schwach. Wie es scheint, war unser Auto auch auf den Wind anfälliger als die Fahrzeuge von Ferrari und McLaren.»



«Positiv ist, dass ich dieses Mal ein besseres Gefühl für den Wagen hatte. Wir sind auf dem richtigen Weg, um das Fahrzeug besser zu verstehen.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden



WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0