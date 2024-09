Sergio Pérez zum Crash mit Sainz: «Er ist der Letzte»

​Jeder weiss, wie gut der Mexikaner Sergio Pérez und der Spanier Carlos Sainz miteinander auskommen. Pérez nach dem Crash mit Sainz in Baku: «Er ist der Letzte, mit dem ich kollidieren will.»

Fans und Fachleute diskutieren kontrovers über die Kollision zwischen Carlos Sainz (Ferrari) und Sergio Pérez (Red Bull Racing) kurz vor Schluss des Grossen Preises von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit.

Während Pérez zunächst wie ein Rohrspatz schimpfte («Verfluchter Idiot! Ist der verrückt oder was?») und Sainz den Ahnungslosen spielte («Ich weiss nicht, was da passiert ist»), kamen die Regelhüter zum Schluss – keiner hat an der Kollision überwiegend Schuld, daher auch keine Strafe, ein Rennzwischenfall vielmehr.

Der zweifache Baku-GP-Sieger Pérez beruhigte sich schnell und erzählte dann: «Carlos ist der Letzte, mit dem ich kollidieren will. Die Kollision ist überaus schade, denn unser beider Wochenende ist dadurch ruiniert worden.»

«Ich bin total frustriert. Ich verstehe, dass Carlos versuchte, den Windschatten von Leclerc vor uns zu erhaschen, aber er musste doch ahnen, dass ich da schon auf der linken Seite bin. Alles ging rasend schnell. Gleichzeitig weiss ich – aus dieser Perspektive kannst du links hinten versetzt den Gegner nicht sehen.»



In einer Szene des Rennens erhielt Lando Norris die Anweisung von McLaren, dem aufrückenden Sergio Pérez das Leben so schwer zu machen wie möglich, um Oscar Piastri weiter vorne zu helfen. Was Norris prompt tat.



«Checo» Pérez rechnet vor: «Das hat mich gewiss mehr als zwei Sekunden gekostet, und diese Zeit fehlte uns dann, um Oscar zu unterschneiden. Auf diesem Kurs leiden die Reifen, wenn du einem Rivalen folgen musst. Hätte ich in jener Phase freie Fahrt gehabt, dann hätte ich dieses Rennen gewinnen können.»



«So jedoch stehe ich mit null Punkten da, und wir sind in der WM von McLaren überholt worden. Das ist enttäuschend. Aber wir erkennen Licht am Horizont – wir waren konkurrenzfähiger, und die leichten Korrekturen am Fahrzeug haben sich bezahlt gemacht. Das ist ermutigend.»



«Insgesamt reagiert unser Auto noch immer zu empfindlich auf kleinste Veränderungen der Abstimmung. Bei Max wurde nach der Quali der Wagen nur ein klein wenig anders getrimmt, und alle konnten sehen, wie schwer er sich dann im Grand Prix getan hat. Wir müssen es schaffen, das Nutzfenster des Autos grösser zu machen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0