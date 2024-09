Max Verstappen: «Darauf wollen wir aufbauen»

Im vergangenen Jahr schaffte es Max Verstappen in Singapur nicht ins Q3. Der Titelverteidiger und WM-Leader erklärt, warum er zuversichtlich ist, dass die Zeitenjagd diesmal besser laufen wird.

Für Max Verstappen ist der Marina Bay Street Circuit nicht das beste Pflaster. Der dreifache Champion konnte das Rennen in Singapur bisher nicht für sich entscheiden. Im vergangenen Jahr blieb er sogar im Q2 stecken. Den GP beendete er auf dem fünften Platz. Es war in jener Rekord-Saison das einzige Rennen, das er ausserhalb der Top-3 beendet hat.

Entsprechend bescheiden gestalten sich seine Erwartungen in diesem Jahr. Der WM-Leader erklärt im Fahrerlager von Singapur: «Als Fahrer analysierst du natürlich das Rennen des vergangenen Jahres und schaust, was man besser hätte machen können. Und das haben wir auch getan. Aber ich erwarte nicht, dass dies eines der stärksten Rennwochenenden für uns wird.»

«Das Gute ist, dass wir mit dem, was wir beim letzten Rennen in Baku gemacht haben, das Auto etwas stabilisieren konnten. Darauf wollen wir aufbauen. Aber natürlich gibt es hier etwas mehr Bodenwellen als in Aserbaidschan. Ich hoffe dennoch, dass unser Auto damit umgehen kann», ergänzt der 26-Jährige.

Das Ziel ist klar: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem er in Singapur den Sprung ins Q3 nicht geschafft hatte, will er diesmal einen Top-10-Startplatz erobern: «Ich bin zuversichtlich, dass wir einen besseren Job als im vergangenen Jahr machen können, gleichzeitig hat sich aber auch die Konkurrenz ein ganzes Stück verbessern können, was zu erwarten war. Das Ziel ist natürlich, dass wir es ins Q3 schaffen. Aber wir müssen schauen, wo wir am Ende landen werden.»

