Fernando Alonso: «Müssen unsere Position akzeptieren»

Fernando Alonso ist nicht zufrieden mit seinem Auto. Der Spanier fordert «mehr Tempo» und hofft auf neue Teile. Punkte in Singapur wären «ein Wunder». Der Aston Martin ist zurzeit nicht, wo Alonso ihn gern hätte.

Platzierungs-Frust bei Fernando Alonso!

Der zweimalige Weltmeister ist Neunter in der WM-Wertung, konnte mit Rang 6 in Baku aber positiv überraschen. Dennoch warnt er vor unrealistischer Hoffnung.

Vor dem Rennen in Singapur sagt Alonso klar: «Wir wollen mehr. Baku war gut, aber nicht genug. Wir sind in der Performance das siebte Team und sind da nicht glücklich.»

Alonsos Diagnose: «Wir brauchen mehr Tempo. Ich weiß, dass das Team Ideen fürs Training am Freitag hat und ich will die ausprobieren.»

Die Strecke in Singapur ist immer wieder für Überraschungen gut. Alonso will aber nicht auf Eventualitäten oder Zufälle hoffen: «Wir sind das siebstärkste Team, also wäre unsere logische Position Platz 13, 14 oder 15.» Höhere Platzierungen seien ein «Wunder».

Alonso: «Wenn wir hier in den Punkten landen sollten, wäre es ein Wunder. Ich glaube nicht, dass das Auto in diesem Moment da ist, wo wir es gerne hätten. Deswegen wollen wir am Freitag am Set-up arbeiten, auch wenn es kein Problem mit dem Set-up ist, und wir warten auf neue Teile.»

Der Spanier: «Wir geben nicht auf, wir geben unser Bestes, aber nicht jedes Wochenende kann aus unrealistischer Hoffnung bestehen – weil es regnen könnte oder etwas anderes. Wir müssen realistisch sein und unsere Position akzeptieren.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0