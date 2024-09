Nico Hülkenberg: «Wird bis zum Ende eng bleiben»

Williams hat mit einem erfolgreichen Baku-Wochenende Punkte auf Haas gutgemacht. Nico Hülkenberg betont, dass das Feld eng ist und bis zum Ende bleiben wird. Außerdem: Lob für seinen Kurzzeit-Teamkollegen Oliver Bearman.

Nach unten wird es langsam eng bei Haas. Konkurrent Williams holte mit Platz 7 (Alex Albon) und 8 (Colapinto) in Baku zehn Punkte, ist jetzt nur noch 13 Punkte hinter dem US-Team in der WM-Wertung. Nico Hülkenberg blickt trotzdem lieber nach vorne. Auf die Racing Bulls hat Haas nur fünf Punkte Rückstand.

Hülkenberg: «Sie (Williams, Anm.) hatten ein sehr erfolgreiches Baku-Rennen und haben einiges an Punkten mitgenommen und auf uns gutgemacht. Aber wir sind auf ihrem Level und wettbewerbsfähig. Wir schauen nach vorne.»

Zur Gemengelage im hinteren Teil des Feldes sagt der Deutsche: «Aston (Martin, Anm.), Williams, wir – wir sind alle recht nah beieinander. Es hängt von der Strecke ab und von der Umsetzung. Jeder kann vorne sein. Es wird eng und konkurrenzbetont bis zum Ende bleiben. Aber wir haben ein gutes Paket.»

In Singapur hat Hülkenberg wieder seinen Stamm-Kollegen Kevin Magnussen an seiner Seite. In Baku war der Däne gesperrt. Oliver Bearman, der kommende Saison für Haas fährt, ersetzte ihn für ein Rennen. Für Bearmans Leistung in Baku findet Hülkenberg viel Lob. Der Brite landete am Ende sogar einen Platz vor Hülkenberg und punktete. «Hülki» hatte in der Schlussphase Plätze verloren, berührte die Mauer und reagierte nicht schnell genug, als nach dem Crash von Sainz und Pérez wieder Grün war.

Hülkenberg: «Ich bin erleichtert, dass wir einen Punkt geholt haben. Das überwiegt gegenüber der Frustration. Ollie hat das ganze Wochenende über gute Arbeit geleistet, hat kaum einen Fuß an die falsche Stelle gesetzt. Die Strecke ist sehr herausfordernd. Jemand hat gesagt, es sei seine Lieblingsstrecke, das hat bestimmt geholfen. Er war sehr selbstbewusst und hat das sehr gut gemacht.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0