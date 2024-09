Formel 1 in Singapur: Sauna-Training seit dem Sommer

Körperlich ist das Rennen in Singapur wegen der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit die größte Herausforderung der Saison. Mercedes-Pilot George Russell verrät, dass er bereits seit der Sommerpause dafür trainiert.

Das Singapur-Rennen ist wegen der klimatischen Bedingungen bei den Formel-1-Piloten gefürchtet. Mercedes-Pilot George Russell erklärt, warum es so anstrengend ist – und wie er sich seit Monaten auf das Rennen vorbereitet hat.

Russell: «Es ist mehr die Luftfeuchtigkeit als die Hitze. Wenn wir diese Autos fahren, werden die Cockpits etwa 50 Grad Celsius heiß. Wir Fahrer verlieren fast vier Kilogramm Flüssigkeit in einem Rennen von anderthalbstunden.»

Scherzhaft ergänzt er: «Es ist also ein gutes Programm, um Gewicht zu verlieren, wenn man darauf aus ist.»

Der Brite verrät: «Ich habe viel in Saunen und Dampfräumen trainiert, habe beim Laufen mehrere Lagen Kleidung getragen und einfach versucht, mich an die Hitze gewöhnen. Wenn man aber so ein Rennen wie Baku in der Woche davor hat, geht es auch darum, sich auszuruhen und zu erholen. Wir haben Montag zehn Stunden im Flugzeug gesessen, mussten uns an die neue Zeitzone gewöhnen. Das ist nicht ideal, um sich vorzubereiten.»

Der Mercedes-Pilot: «Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, mich auf das Rennen ins Singapur vorzubereiten. Für mich ging es in der letzten Woche der Sommerpause los, den Körper für dieses Rennen vorzubereiten. Es ist die größte Herausforderung in der Saison, weil wir es mit einer ganz anderen Herausforderung zu tun haben.»

Russell: «In anderen Sportarten gibt es Trinkpausen, wenn man in sehr heißem Klima spielt. Wir sind zwei Stunden in unserem Auto und geben durchweg Gas, das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung.» Immerhin können die Piloten während des Rennens über einen Schlauch trinken.

Zu seinen Chancen bei dem Rennen, für das er so lange trainiert hat, hält sich Russell bedeckt: «Wir waren im zweiten Stint letzte Woche von uns selbst überrascht. Mit der neuen DRS-Zone wird das Racing besser und Überholen wird möglich sein. Aber es hängt alles vom Samstag ab.» Also vom Qualifying und der Startposition fürs Rennen.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0