Lewis Hamilton (Mercedes) vor Freitag-Samstag-Rätsel

Lewis Hamilton trotzt in Singapur der Hitze mit einem Jeans-Outfit. Der Brite gibt vor dem Fahrerlager fleißig Autogramme für Fans

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat in Baku ein seltsames Phänomen beobachtet: Auch wenn sein Team kaum am Auto etwas verändert, ist sein Mercedes teilweise von Freitag auf Samstag grundsätzlich verändert.

Das Mercedes-Team arbeitet weiter daran, das eigene Auto zu verstehen. Lewis Hamilton hat zuletzt ein besonderes Phänomen beobachtet.

Der Brite erzählt vor dem Singapur-GP: «Am Freitag letzte Woche bin ich einfach so schnelle Runden gefahren. Das Auto war sehr beständig. Das ist dann am Samstag dann komplett weg gewesen. Und das passiert so ziemlich jedes Wochenende.»

Er beschreibt weiter: «Die Vorderreifen liefen richtig gut. Ich hatte das Jahr über glaube ich noch nie gesagt, dass die Reifen gut sind, aber am Freitag habe ich gesagt: Die Reifen sind großartig, verändert nichts. Am Samstag war es dann komplett anders.»

Hamiltons Erklär-Versuch: «Es scheint kleine Unterschiede zwischen den Reifensets zu geben.»

Hamilton: «Das ist eines der frustrierendsten Dinge überhaupt. Man bereitet sich gleich vor, geht früh ins Bett, isst entsprechend. Und dann am nächsten Tag ist das Auto plötzlich komplett anders, obwohl man kaum etwas verändert hat. Das ist das Frustrierendste an diesem Jahr.»

Zusätzlich zum Reifen-Faktor rechnet sich Hamilton für Austin nach der ‚zweiten Sommerpause‘ nach dem Singapur-GP bessere Chancen aus als für Singapur – weil Mercedes auf konventionellen Strecken traditionell besser ist als auf Stadtkursen.

Dazu kommt: Mercedes bringt, wie viele andere Teams auch, Upgrades mit.

Hamilton: «Ich hoffe, dass die Upgrades funktionieren. Es ist manchmal schwierig, weil die echten Bedingungen nicht komplett mit den Simulationen korrelieren, aber ich drücke die Daumen, dass die Upgrades funktionieren. Letztes Jahr haben wir ein Upgrade nach Austin mitgebracht und es war großartig.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0