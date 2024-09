Valtteri Bottas: «Fahre besser als zur Mercedes-Zeit»

Sauber-Pilot Valtteri Bottas ist noch punktlos. Sein schwaches Auto lässt ihm kaum Raum, sein Können zu zeigen. Der Finne ist dennoch überzeugt, dass das Team seine Leistung sieht, die er über seiner Mercedes-Zeit sieht.

Auf dem Papier sieht die bisherige Saison des einstigen Vize-Weltmeisters Valtteri Bottas mau aus: 0 Punkte und 22. in der WM. Der Finne sieht sich fahrerisch aber noch über seiner Mercedes-Zeit – und ist überzeugt, dass seine Qualitäten im Team geschätzt werden. Schließlich geht es für ihn auch im seine berufliche Zukunft.

Für das Singapur-Wochenende erwartet der Finne «keine Zauberei.» Bottas: «Die Effizienz und die Performance sind nicht da. Das Auto ist am Limit und ziemlich sensibel für Seitenwinde und Bodenwellen, was wir hier haben. Wir haben aber in den letzten Wochen angefangen, die Schwächen zu verstehen.»

Valtteri Bottas hat noch kein Cockpit für die kommende Saison. Die einzige Option dürfte ein Verbleib bei Sauber sein.

Bottas: «Wir sind mit Mattia und Alessandro (Binotto und Alunni Bravi, Anm.) schon länger in Gesprächen. Ich weiß vielleicht etwas mehr als die anderen, aber möchte nicht viel teilen und mich auf das Geschehen auf der Strecke konzentrieren.» Er wolle zwischen diesem und dem nächsten Rennen weiter Gespräche führen – und «sehen, was passiert.»

Franco Colapinto, der Logan Sargeant bei Williams mitten in der Saison ersetzt hat, machte in seinen ersten beiden Rennen mit einer überzeugenden Leistung auf sich aufmerksam. Der Argentinier wird nun mit einem Sauber-Cockpit in Verbindung gebracht. Bottas dagegen hat mit seinem schwachen Auto gerade wenig Möglichkeiten, zu zeigen, was er drauf hat.

Der Finne: «So ist der Sport. Es ist nicht nur diese Saison. Wenn man hinten kämpft, ist es natürlich weniger sichtbar, was man kann und wie die Performance ist. Es ist ein Kampf mit dem Teamkollegen und man hat keinen Vergleich. Das hilft in der Lage also nicht wirklich.»

Dann wird Bottas deutlich: «Es gibt im Fahrerlager aber immer noch Leute, die wissen, was die wahre Performance ist. Insbesondere innerhalb des Teams wissen sie, wie ich jedes Wochenende performe, und das ist das Wichtigste. Das sind diejenigen, die wissen müssen, wie ich performe. Und das ist das, was zählt.»

Auf Nachfrage sagt der Finne auch, er fühle sich, als würde er immer noch so gut fahren wie zu seiner Zeit mit Mercedes, als er dort Siege holte.

Bottas: «Ja, vor allem im Qualifying. Ich spüre keine Anzeichen, dass ich schlechter werde. Im Gegenteil, mit der Erfahrung wird man besser, man wird beständiger und kann die Dinge auf unterschiedliche Weise lösen und sich ans Auto anpassen. Ich habe das Gefühl, dass ich besser fahre als zu meiner Zeit bei Mercedes. Das ist natürlich aber gerade nicht so sichtbar.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0