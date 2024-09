Carlos Sainz: Kein Zoff mit Sergio Pérez nach Crash

In Baku kollidierten Carlos Sainz und Sergio Pérez kurz vor dem Fallen der Zielflagge. Das sorgte für einige Diskussionen bei den Fans. Die beiden Crash-Piloten hatten die Angelegenheit hingegen schnell geklärt.

Die Kollision, die sich kurz vor Schluss des Aserbaidschan-GP zwischen Carlos Sainz und Sergio Pérez ereignet hat, sorgte bei den Fans für viele Diskussionen. Für die Regelhüter stand nach eingehender Untersuchung fest: Keiner der Beiden hatte überwiegend Schuld am Crash, deshalb sahen sie auch von einer Strafe ab.

Auch Sainz und Pérez klärten die Angelegenheit schnell, wie der Ferrari-Star in Singapur verraten hat. Er erzählte: «Es war etwas peinlich, denn wir sassen 20 Minuten lang im Medical Center nebeneinander, während wir am Monitor angeschlossen waren, auf dem unsere Herzfrequenz und unsere Vitalwerte überprüft wurden.»

«Wir schauten uns an und fragten uns: Was zum Teufel ist da passiert? Und wir sagten uns: ‚Ich weiss es nicht, aber ganz ehrlich, ich habe nichts Schlechtes getan, ich habe dich nicht abgedrängt.‘ Wir sprachen darüber und versuchten zu begreifen, was passiert war. Und irgendwann sagten wir uns: ‚Dieser Sport kann manchmal echt scheisse sein, wie kommt es, dass wir hier gelandet sind?’», schilderte der Spanier.

«Wir fragten uns, wie wir das Podest verpassen konnten, denn Charles hatte auf seinen harten Reifen wirklich Mühe und wir hätten wahrscheinlich beide eine Chance gegen ihn gehabt. Wir beide sassen da und fragten uns, wie wir das vermasseln konnten. Am Ende haben wir Witze darüber gerissen, es herrscht also keine Dicke Luft mehr», versicherte der 30-Jährige.

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0