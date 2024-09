Lando Norris «stolz» auf McLaren für flexiblen Flügel

Lando Norris sagt, er sei «stolz» auf sein McLaren-Team, das die Grenzen ausreizt, indem es einen Heckflügel entwickelt hat, der Vorteile beim Speed auf gerader Strecke bringt und von der FIA als legal eingestuft wurde.

Flexible Flügel waren in den letzten Wochen ein Gesprächsthema in der Formel 1. Fernsehaufnahmen aus Baku zeigten, wie die Heckflügelklappe des McLaren MCL38 auf der Geraden nach unten klappte. Das Auto hat jedoch alle FIA-Tests bestanden und wurde für legal erklärt, was darauf hindeutet, dass McLaren die Regeln besser ausgenutzt hat als die Konkurrenz.

Norris: «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Team, sie leisten sehr gute Arbeit. Alles wurde getestet, alles ist legal, also tun wir, was wir können. Dafür ist die Formel 1 da, um alles innerhalb der Regeln auszureizen. Wir haben alle Tests und alles andere bestanden, und die FIA ist zufrieden.»

Der junge Brite: «Ich bin stolz. Ich bin zufrieden mit dem, was das Team leistet. Sie gehen an die Grenzen, und das muss man tun, wenn man an der Spitze mitkämpfen will, und gegen Leute antritt, die ebenfalls dafür bekannt sind, solche Dinge zu tun und jeden möglichen Bereich zu erforschen.»

Der WM-Zweite: «In der Vergangenheit waren wir noch nie in einer Situation, in der wir das tun konnten, aber jetzt sind wir in dieser Position. Ich bin also sehr glücklich. Es ist wirklich cool, das zu sehen. Meiner Meinung nach gibt es so viele Regeln, es gibt so viele Dinge, aber Teams, auch wir, finden Wege, einfach zu erforschen und sich verschiedene Dinge anzusehen, an die andere Leute nicht gedacht haben.»

Er betonte, dass McLaren nicht das einzige Team sei, das solche Technologien einsetze: «So oft man uns auch dabei zusieht, es gibt viele andere Teams, die das tun, aber man sieht sie nicht im Fernsehen, und vielleicht haben sie auch noch kein Rennen angeführt, und man sieht sie nicht auf bestimmten Kameras und so weiter. Aber es sind nicht nur wir. Es ist ein großes Rennen da draußen.»

Sergio Pérez, dessen Red Bull Racing-Team in der Vergangenheit beschuldigt wurde, flexible Flügel zu haben, äußerte jedoch seine Zweifel. Pérez: «Ich bin ziemlich überrascht. Ich dachte, das wäre nicht erlaubt, aber es scheint erlaubt zu sein. Also, ja, ich bin überrascht. Auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ich bin sicher, das Team untersucht gerade, warum es jetzt plötzlich erlaubt ist.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0