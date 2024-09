Esteban Ocon: «Für niemanden eine spaßige Saison»

In Aserbaidschan hatte Alpine-Pilot Esteban mit einem Problem nach dem anderen zu kämpfen, konnte kaum Zeit auf der Strecke sammeln. Der Franzose gibt zu, dass die Saison bislang alles andere als spaßig war.

Nach einem Pannen-Wochenende in Baku/Aserbaidschan hofft Esteban Ocon in Singapur auf mehr Zeit in seinem Alpine und eine stete Verbesserung. Performance steht dabei aber erst mal nicht im Vordergrund.

Ocon: «Wir konnten in Baku nicht viel erreichen, weil wir so viele Probleme hatten und dadurch so wenig fahren konnten. Dadurch konnten wir daraus nichts mitnehmen. Es war auch in Monza schwierig. Deswegen werden wir hier versuchen, Selbstbewusstsein aufzubauen, Runden zu sammeln und das Auto Schritt für Schritt zu verbessern. Ich spreche gar nicht von Performance.»

Der Franzose erklärt: «Es waren immer unterschiedliche Probleme. Wir hatten auch ein neues Problem im Rennen, das uns ausgebremst hat.»

Am Freitag im Training meldete sein Team Probleme mit der MGU-H, Samstag dann mit der Benzinpumpe. Ins Rennen startete Ocon wegen der Änderungen am Auto aus der Boxengasse.

Es ist letzte Saison für Ocon bei Alpine. Sein Vertrag wurde nicht verlängert und er wechselt 2025 zu Haas.

Ocon: «Es ist für niemanden hier bislang eine spaßige Saison gewesen. Wir arbeiten hart und versuchen, das Beste zu geben. Ich möchte mein Kapitel hier so gut es geht beenden. So wollte ich das nicht beenden, aber ich gebe mein Bestes für diese Marke, die für mich über so viele Jahre sehr besonders gewesen ist. Ich bleibe bis zum Ende natürlich konzentriert, aber schaue auch darauf, was sie bei Haas machen. Sie machen sehr guten Fortschritt.»

In der WM-Wertung liegt Haas mit 29 Punkten deutlich vor Alpine (13).

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0