Alex Albon: Upgrade-Paket eine «Unbekannte»

Williams bringt in Singapur vor der dreiwöchigen Renn-Pause ein neues Upgrade-Paket mit. Große Experimentier-Sessions also auf dem Stadtkurs. Alexander Albon spricht von den neuen Teilen als große «Unbekannte».

In Baku konnte Williams mit den Plätzen 7 und 8 insgesamt zehn Punkte holen. Saisonrekord für das Team aus dem englischen Grove.

Pilot Alex Albon: «Die Trends sind in dieser Saison wie in der vorigen. Wir waren in Zandvoort und Baku gut. Singapur hat durch die Kurven aber eine etwas andere Charakteristik als Baku.» Nicht allzu großer Optimismus also...

Der Williams-Pilot weiter: «Wir haben dieses Wochenende ein Upgrade-Paket. Wir wollen sehen, wie es reagiert. Auf dem Papier funktioniert es gut, ich habe es im Simulator gehabt. Es hängt aber ein wenig von der Strecke ab.»

Der Thai-Brite: «Das Paket ist ehrlich gesagt eine Unbekannte. Es ist im Simulator immer schwer einzuschätzen. Man spürt die Unterschiede, aber was es uns in Bezug auf Rundenzeiten bringt, wird tatsächlich stark von der Strecke abhängen. Es wird ein bisschen Experimentieren sein, Dinge auszuprobieren. Wir wollen das Wochenende nicht opfern, aber es geht darum, für die Zukunft zu lernen.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0