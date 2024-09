FP2 in Singapur: Norris vor Ferrari, Russell crasht

Lando Norris war im zweiten Training von Singapur der Schnellste. Sein Team fährt dieses Wochenende in Sonderlackierung

Im zweiten freien Training von Singapur sind erneut die beiden Ferrari und Lando Norris im McLaren das Führungstrio. Schnellster Mann diesmal: Norris. Kurz vor Schluss crasht George Russell mit seinem Mercedes.

Gleiches Führungstrio, aber andere Reihenfolge! Im zweiten freien Training in Singapur bildeten erneut Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc und Carlos Sainz (beide Ferrari) das Trio an der Spitze. Anders als in der ersten Session war aber nicht Leclerc, sondern diesmal Norris der Schnellste.

Mit ‚nur‘ noch 30 Grad Lufttemperatur (im Vergleich zu 31 in der ersten Session), aber satten 74 Prozent Luftfeuchtigkeit und 33 Grad Asphalttemperatur begann das zweite Training des Tages – inzwischen im Dunkeln und um 21 Uhr Ortszeit. Die Bedingungen also so, wie sie zu Qualifying und Rennen zu erwarten sind.

Der Ferrari von Carlos Sainz verließ die Box mit gelber Flow-Vis-Farbe auf dem Heckflügel. Heckflügel waren auch schon vor der Session ein großes Thema – allerdings vor allem der von McLaren. Das britische Team muss nun auf Bitten der FIA den Heckflügel aus Baku umbauen, weil sich ein Teil zu stark während der Fahrt bog.

Früh in der Session bekam Sergio Pérez die schwarz-weiße Flagge gezeigt, weil er die durchgezogene Linie am Ausgang der Boxengasse überfahren hat. Allerdings blieb ihm wegen eines vorwegfahrenden Aston Martin, der verlangsamte, kaum eine andere Wahl.

Kleiner Anfängerfehler bei Franco Colapinto: Der Williams-Fahrer verirrte sich in die Box von Alpine.

Nach den ersten 20 Minuten war wie im ersten Training Charles Leclerc ganz vorne. Mit einer 1:31,665 min. setzte er vorerst die Maßstäbe. Hinter ihm sein Teamkollege Carlos Sainz, dann Alex Albon im Williams. Auch die beiden Racing Bulls waren auf den Rängen 5 und 6 wieder stark dabei. Licht am Ende des Tunnels bei Mercedes zumindest im ersten Drittel: Russell war nach den ersten 20 Minuten Vierter. Lewis Hamilton hingegen war nur 18, klagte am Funk über Probleme mit der Traktion.

Nach knapp über einer halben Stunde hatten dann bis auf Hamilton und Colapinto alle Piloten auf Soft gewechselt. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt entsprechend am Ende des Feldes. Colapinto fuhr lange auf hart – wohl, um Routine auf der Strecke zu bekommen – und Hamilton auf Medium zu diesem Zeitpunkt Letzter.

Gegen Ende der Session zeichnete sich immer klarer ab: Norris (1:30,727 min.) vor den beiden Ferrari, dahinter Tsunoda, Piastri, Ricciardo und Russell.

Immer wieder schrammten Piloten nur haarscharf an der Mauer vorbei oder touchierten sie leicht. Zu größeren Zwischenfällen kam es aber wie schon im ersten Training nicht – bis zwei Minuten vor Schluss George Russell in Kurve 8 einschlug. Gelbe Flagge – und die Session damit quasi beendet. Russell verlor den Frontflügel und schlich mit hängender Nase an die Box.

Ein enttäuschendes Training für Max Verstappen: Der Weltmeister wird nur 15.

Einen weiten Sprung nach oben im Vergleich zum ersten Training hat Nico Hülkenberg gemacht: Mit Bremsproblemen war er im FP1 noch Letzter geworden. Die Schwierigkeiten sind behoben, die zweite Session beendete der Deutsche als Zehnter.

2. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,727 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,785

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,356

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,468

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,474

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,478

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,488

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,598

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,650

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,667

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,709

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,750

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,793

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,957

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,021

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,057

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,119

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,222

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,359

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,786

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797