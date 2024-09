Entscheidung: McLaren muss Baku-Heckflügel umbauen

Am Heckflügel des McLaren in Baku bog sich ein Teil zu stark auf voller Fahrt

Ein kleines Bauteil am Heckflügel vom McLaren, das sich nach Ansicht der Konkurrenz zu stark bog, ist Diskussionsthema in Singapur. Die FIA entschied nun, dass McLaren den Baku-Heckflügel anpassen muss.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge muss McLaren den Heckflügel, den das Team in Baku verwendet hatte, umbauen. Das sei dem Team vom Weltverband FIA mitgeteilt worden.

Die Diskussionen über den Flügel hatte es bereits einige Tage seit dem Baku-GP gegeben. Grund für die Diskussion: McLaren schien in Baku ein bewegliches Element am Heckflügel gehabt zu haben, das sich bei hohen Geschwindigkeiten verbiegt und so mehr Luftfluss ermöglicht und den Abtrieb reduziert und die Höchstgeschwindigkeit erhöht. Erkennbar war das auf einigen Einstellungen der Bordkameras. Die Konkurrenz war von diesem Feature, das dem Papaya-Team mutmaßlich einen Leistungsgewinn bescherte, gar nicht begeistert.

Zunächst hatte die FIA nicht gehandelt, da McLaren mit dem Flügel alle stationären Tests bestanden hatte. Doch scheint sich ein Teil des Flügels auf der Strecke zu verbiegen – und da muss McLaren nun nacharbeiten und darf den Flügel in der Form wie in Baku nicht mehr verwenden.

Auf die direkt folgenden Rennen dürfte der Wechsel wegen der Streckencharakteristika aber keine Auswirkungen haben. Dort werden ohnehin Flügel mit mehr Abtrieb gefahren. In Singapur ist ebenfalls ein anderer Flügel im Einsatz.

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797